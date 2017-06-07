Аннур Куантканов представит Мангистау на республиканском конкурсе «Бала дауысы»

Толкын Забирова и Аннур Куантканов. Фото предоставлено организаторами кастинга
В кастинге приняли участие более 100 ребят от семи до 13 лет из всех районов Мангистау.
- После долгого решающего прослушивания и споров жюри вынесло свой вердикт. Мангистаускую область в финале «Бала дауысы» представит семилетний Аннур Куантканов. Аннур занимается танцами, посещает курсы актерского мастерства. Папа финалиста - тренер по боксу. Мальчик ходит в зал, чтобы в будущем постоять за себя и свою годовалую сестренку Мариям. Вокалом Аннур занимается дома с мамой, - сообщили организаторы кастинга.
Звёздным наставником Аннура Куантканова стала Толкын Забирова, заслуженный деятель Казахстана.
- Я уверена, Аннур достойно представит свой регион и станет яркой звездочкой в финале конкурса. Мальчик талантлив, энергичен, харизматичен и артистичен. Мы очень серьезно будем готовиться к финалу, - сказала Толкын Забирова.
Конкурс «Бала дауысы» пройдет с 27 по 29 октября 2017 на сцене ледового дворца «Алматы арена». Кастинг завершился в Актау 5 июня.
- После долгого решающего прослушивания и споров жюри вынесло свой вердикт. Мангистаускую область в финале «Бала дауысы» представит семилетний Аннур Куантканов. Аннур занимается танцами, посещает курсы актерского мастерства. Папа финалиста - тренер по боксу. Мальчик ходит в зал, чтобы в будущем постоять за себя и свою годовалую сестренку Мариям. Вокалом Аннур занимается дома с мамой, - сообщили организаторы кастинга.
Звёздным наставником Аннура Куантканова стала Толкын Забирова, заслуженный деятель Казахстана.
- Я уверена, Аннур достойно представит свой регион и станет яркой звездочкой в финале конкурса. Мальчик талантлив, энергичен, харизматичен и артистичен. Мы очень серьезно будем готовиться к финалу, - сказала Толкын Забирова.
Конкурс «Бала дауысы» пройдет с 27 по 29 октября 2017 на сцене ледового дворца «Алматы арена». Кастинг завершился в Актау 5 июня.