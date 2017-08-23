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ЛАДА.kz » Культура

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 379

Самсон Аракелян: Фестиваля «Aktau Open Fest» в этом году не будет

Фестиваль урбан-культур «Aktau Open Fest» в 2017 году не состоится. Об этом в социальных сетях сообщил основатель проекта Самсон Аракелян.

фото из архива Лады
По словам Самсона Аракеляна, фестиваль «Aktau Open Fest» в этом году не будут проводить из-за отсутствия финансирования.

#aktauopenfest

Публикация от Big Som (@bigsom)




- Основная часть финансирования проекта поступала из местного бюджета. Треть расходов покрывали спонсоры. В этом году на наш запрос о выделении средств на проведение фестиваля ответа не поступило. Мы до сих пор не знаем, по каким причинам не будет финансирования, - говорят организаторы «Aktau Open Fest».

В городском акимате комментировать ситуацию не спешат. Более трех недель журналисты пытаются выяснить причины, по которым областные власти отказались от проведения фестиваля.

Напомним, урбан-фестиваль «Aktau Open Fest» проходил в Актау с 2012 года. В 2016 году мероприятие посетили более ста тысяч человек.


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Комментарии ( 1 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 14:42
все просто - кто то боится свой народ.
скажи в микрофон стотысячной толпе "Мы ждем перемен!" и перемены вам гарантируют.
 
 

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