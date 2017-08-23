Самсон Аракелян: Фестиваля «Aktau Open Fest» в этом году не будет

- Основная часть финансирования проекта поступала из местного бюджета. Треть расходов покрывали спонсоры. В этом году на наш запрос о выделении средств на проведение фестиваля ответа не поступило. Мы до сих пор не знаем, по каким причинам не будет финансирования, - говорят организаторы «Aktau Open Fest».
В городском акимате комментировать ситуацию не спешат. Более трех недель журналисты пытаются выяснить причины, по которым областные власти отказались от проведения фестиваля.
Напомним, урбан-фестиваль «Aktau Open Fest» проходил в Актау с 2012 года. В 2016 году мероприятие посетили более ста тысяч человек.