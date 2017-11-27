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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 946

Жителям Мангистау предлагают узнать тайны древнего Тетиса

Окаменелые останки древней рептилии, найденные во время земляных работ в Мангистауском районе, представят на выставке «Тайны древнего Тетиса» в областном историко-краеведческом музее.

Место находки останков рептилии. Фото из архива Людмилы Быковой
Посетителям выставки представят часть позвоночного столба плезиозавра, состоящую из 36 позвонков, и палеонтологическую коллекцию, собранную за 40 лет работы музея.

- В нее вошли различные виды моллюсков, губки, кораллы, морские ежи. А также останки костистой рыбы, китообразных, самой крупной черепахи, найденной в местности Куюлус, зубы и позвоночники акул. Все это относится к мезозойской эре и более позднему периоду, - рассказали в музее.

Выставка «Тайны древнего Тетиса» откроется 28 ноября в 11:00 в зале областного историко-краеведческого музея по адресу: Актау, 9 микрорайон, здание 23А.

Регламент работы: с 09:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника. Перерыв на обед — с 12:30 до 14:00. Вход платный.

Выставка продлится в течение месяца.

Напомним, о находке ранее рассказала Людмила Быкова, специалист отдела природы областного краеведческого музея.


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Комментарии ( 2 )

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StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 21:35
Цитата: Егерь
Как долго будет проходить выставка?


Выставка продлится в течение месяца.
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 18:42
Интересная тема. Как долго будет проходить выставка?
 
 

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