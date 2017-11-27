Жителям Мангистау предлагают узнать тайны древнего Тетиса

- В нее вошли различные виды моллюсков, губки, кораллы, морские ежи. А также останки костистой рыбы, китообразных, самой крупной черепахи, найденной в местности Куюлус, зубы и позвоночники акул. Все это относится к мезозойской эре и более позднему периоду, - рассказали в музее.
Выставка «Тайны древнего Тетиса» откроется 28 ноября в 11:00 в зале областного историко-краеведческого музея по адресу: Актау, 9 микрорайон, здание 23А.
Регламент работы: с 09:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника. Перерыв на обед — с 12:30 до 14:00. Вход платный.
Выставка продлится в течение месяца.
Напомним, о находке ранее рассказала Людмила Быкова, специалист отдела природы областного краеведческого музея.