Юных вокалистов Актау приглашают принять участие в отборочном туре конкурса «Музыкальный вояж»

Иллюстративное фото

Отборочный тур на участие в вокальном городском конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный вояж-2019» пройдет 19 марта в 10:00 и 15:00 в кабинете №303 культурно-досугового комплекса имени Абая.



Принять в нем участие могут все желающие в возрасте от шести до 18 лет.



Заявки на участие можно оставлять по телефонам: 30-46-57 и 87013378208