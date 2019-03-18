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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 2

Юных вокалистов Актау приглашают принять участие в отборочном туре конкурса «Музыкальный вояж»

В Актау пройдет отборочный тур городского песенного конкурса «Музыкальный вояж-2019». В нем могут принять участие дети от шести до 18 лет. Об этом сообщили в культурно-досуговом комплексе имени Абая.

Иллюстративное фото
Отборочный тур на участие в вокальном городском конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный вояж-2019» пройдет 19 марта в 10:00 и 15:00 в кабинете №303 культурно-досугового комплекса имени Абая.

Принять в нем участие могут все желающие в возрасте от шести до 18 лет.

Заявки на участие можно оставлять по телефонам: 30-46-57 и 87013378208


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