Три воспитанницы арт-студии «Колибри» из Актау стали победительницами на международном конкурсе красоты в Болгарии

Воспитанницы арт-студии "Колибри"

Детский международный конкурс «Little Miss & Mister Planet» проходил в Болгарии с 13 по 20 июля. Участие в нем приняли представители разных стран мира. Казахстан представили три воспитанницы арт-студии «Колибри» культурно-досугового комплекса имени Абая.



На конкурсе в Болгарии каждый кандидат в победители должен был рассказать членам жюри про свою страну, подготовить презентацию о себе на английском языке, умело продемонстрировать свои национальные костюмы и, конечно, показать номер для шоу талантов. Ежегодно, по словам Елены Синицы, руководителя арт-студии «Колибри», уровень конкурса становится все серьезнее, а участники показывают настоящий профессионализм, несмотря на свой юный возраст.



Дети свободно говорят на иностранных языках, танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах, как мастера.



По итогам конкурса в этом году все три актауские участницы были удостоены победных титулов. Малика Жунусова завоевала титул «Miss Teen Planet - WINNER», став победительницей в своей возрастной категории. Сабина Кесикова получила титул «Miss Teen Planet - PRE-WINNER», а Александра Садыкова - «Little Miss Planet - MIINI Winner».



Фото арт-студии «Колибри»