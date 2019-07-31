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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 230

Три воспитанницы арт-студии «Колибри» из Актау стали победительницами на международном конкурсе красоты в Болгарии

Казахстан на конкурсе красоты «Little Miss & Mister Planet» в Болгарии представили актауские юные модели: Малика Жунусова, Сабина Кесикова и Александра Садыкова. Об этом сообщили в арт-студии «Колибри».

Воспитанницы арт-студии "Колибри"
Детский международный конкурс «Little Miss & Mister Planet» проходил в Болгарии с 13 по 20 июля. Участие в нем приняли представители разных стран мира. Казахстан представили три воспитанницы арт-студии «Колибри» культурно-досугового комплекса имени Абая.

На конкурсе в Болгарии каждый кандидат в победители должен был рассказать членам жюри про свою страну, подготовить презентацию о себе на английском языке, умело продемонстрировать свои национальные костюмы и, конечно, показать номер для шоу талантов. Ежегодно, по словам Елены Синицы, руководителя арт-студии «Колибри», уровень конкурса становится все серьезнее, а участники показывают настоящий профессионализм, несмотря на свой юный возраст.

Дети свободно говорят на иностранных языках, танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах, как мастера.

По итогам конкурса в этом году все три актауские участницы были удостоены победных титулов. Малика Жунусова завоевала титул «Miss Teen Planet - WINNER», став победительницей в своей возрастной категории. Сабина Кесикова получила титул «Miss Teen Planet - PRE-WINNER», а Александра Садыкова - «Little Miss Planet - MIINI Winner».

Фото арт-студии «Колибри»


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