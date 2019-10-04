Песне «7292» 10 лет: Самсон Аракелян рассказал о создании «гимна» Актау

Треку «7292» исполнилось десять лет. Автор песни Самсон Аракелян рассказал корреспонденту Lada.kz о создании молодёжного «гимна» Актау.Идея записи песни зародилась у Самсона во время гастролей. Автор «7292» заметил разницу в сленге жителей Актау и других городов Казахстана.- Мне захотелось написать песню, которую поймёт только житель нашего города. Некоторые фразы, слова, то, как мы говорим — сильно отличаются от общения жителей других городов страны. Например, «сотка» (мобильный телефон — прим. автора) - так говорят только у нас, везде - «мобильный», - отметил Самсон Аракелян.В 2009 году «Big Som» создал музыкальную студию и начал совместно работать с Аманом Шагировым («Skif»).Первой, кто услышал знаменитый припев песни, была супруга Самсона Аракеляна.- Музыку на тот момент сделал Владимир Медведев, уже был готов куплет «Skifa». Он тогда ещё не имел отношения к треку, но слова его мне понравились. Мы ехали с женой в машине, я ей напел мотив — ей понравилось, она подчеркнула главное — мою идею о том, что этот трек должны понимать только актауские. В этом и был посыл. Но, как часто и бывает, популярными становятся песни, у которых есть своя специфика, что-то новое. То, что мы делали для актауских — стало популярно и в других городах. Теперь этот трек — прямая ассоциация с Актау, - рассказал «Big Som».Съёмки клипа стартовали через три месяца после релиза композиции. Было решено снимать видео практически по словам самой песни.- Это был первый клип, у нас опыта не было. В то время мы обратились в студию «Индиго Продакшн». Олжас Мурзагалиев и Мурат Бекмамбетов — операторы, те, кто делал монтаж клипа. У них был опыт съёмок, в основном, свадебных. Первый курьёзный случай произошёл во время съёмок. Я пригласил всех, у кого есть Opel Vectra – ответили человек 100, приехали на «взлётку» машин две-три. Как это обычно и бывает в интернете — сотня кричит, два-три человека говорят по факту, - сказал Самсон Аракелян.Выручил исполнителя и операторов друг Big Somа - Иван. Он позвонил в службу такси и заказал 15 автомобилей Opel Vectra. На этом список курьёзов со съемок не закончился.Во время съёмки кадра с «поясом шахида» зеваки вызвали полицию.- Наш ныне покойный друг Радик снимался в клипе. У него был пояс - муляж, естественно, но, так как он был очень похож на шахида, кто-то вызвал полицию, - добавил Самсон Аракелян.Актауский рэп-исполнитель, спустя десятилетие смотрит клип с «фейспалмом» (прим. фейспалм - жест, более широко известная трактовка выражения: «лицо, закрытое одной рукой», которое является проявлением разочарования, стыда. Этот жест иногда называют «рукалицо».).Самсон Аракелян отметил, что концерт в честь закрытия баскетбольного сезона и юбилея песни «7292» состоится 6 октября в 19:00 часов.- В этом году на закрытие сезона я решил добавить музыки. Для тех, кто с нами, кто нас поддерживает, кто «в теме» - будет этот концерт. Этих людей я хочу пригласить на выступление. Концерт будет мой, приглашать звёзд — не хватит средств. Мне будет тяжело потянуть такое мероприятие. Да и большое собрание не получится — мы все не поместимся на стрит-корте. Кроме меня будут выступать MC ZU и DJ Zeman. MC ZU из Алматы, он поможет сделать мероприятие крутым и весёлым. Все должны получить как можно больше позитива, - сказал Самсон Аракелян.Актауский рэпер отметил, что его планы на будущее не связаны с музыкой.- Мои планы связаны с многочисленными проектами за пределами Казахстана. Я рад и счастлив, что востребован и могу быть полезен за границей. Весь следующий год, скорее всего, я проведу вне Казахстана. В то же время все проекты в Актау продолжат функционировать. У меня самая лучшая и крутая команда. А я пока попробую себя в других делах, надеюсь, я вызову нотку гордости у актауских, когда они увидят или услышат об этих проектах за рубежом, - подытожил Самсон Аракелян.