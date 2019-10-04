«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Октября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.89 KZT
  • €1 = 426.92 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 20:47

Просмотров: 999

Песне «7292» 10 лет: Самсон Аракелян рассказал о создании «гимна» Актау

В честь закрытия баскетбольного сезона, а также юбилея музыкальной композиции «7292» Самсон Аракелян (Big Som) выступит на площадке «DOMA DOMA Street Court». Концерт пройдёт при участии MC ZU и DJ Zeman.

Фото предоставлено Дарьей Демко
Треку «7292» исполнилось десять лет. Автор песни Самсон Аракелян рассказал корреспонденту Lada.kz о создании молодёжного «гимна» Актау.

Идея записи песни зародилась у Самсона во время гастролей. Автор «7292» заметил разницу в сленге жителей Актау и других городов Казахстана.

- Мне захотелось написать песню, которую поймёт только житель нашего города. Некоторые фразы, слова, то, как мы говорим — сильно отличаются от общения жителей других городов страны. Например, «сотка» (мобильный телефон — прим. автора) - так говорят только у нас, везде - «мобильный», - отметил Самсон Аракелян.

В 2009 году «Big Som» создал музыкальную студию и начал совместно работать с Аманом Шагировым («Skif»).

Первой, кто услышал знаменитый припев песни, была супруга Самсона Аракеляна.

- Музыку на тот момент сделал Владимир Медведев, уже был готов куплет «Skifa». Он тогда ещё не имел отношения к треку, но слова его мне понравились. Мы ехали с женой в машине, я ей напел мотив — ей понравилось, она подчеркнула главное — мою идею о том, что этот трек должны понимать только актауские. В этом и был посыл. Но, как часто и бывает, популярными становятся песни, у которых есть своя специфика, что-то новое. То, что мы делали для актауских — стало популярно и в других городах. Теперь этот трек — прямая ассоциация с Актау, - рассказал «Big Som».

Съёмки клипа стартовали через три месяца после релиза композиции. Было решено снимать видео практически по словам самой песни.

- Это был первый клип, у нас опыта не было. В то время мы обратились в студию «Индиго Продакшн». Олжас Мурзагалиев и Мурат Бекмамбетов — операторы, те, кто делал монтаж клипа. У них был опыт съёмок, в основном, свадебных. Первый курьёзный случай произошёл во время съёмок. Я пригласил всех, у кого есть Opel Vectra – ответили человек 100, приехали на «взлётку» машин две-три. Как это обычно и бывает в интернете — сотня кричит, два-три человека говорят по факту, - сказал Самсон Аракелян.

Выручил исполнителя и операторов друг Big Somа - Иван. Он позвонил в службу такси и заказал 15 автомобилей Opel Vectra. На этом список курьёзов со съемок не закончился.

Во время съёмки кадра с «поясом шахида» зеваки вызвали полицию.

- Наш ныне покойный друг Радик снимался в клипе. У него был пояс - муляж, естественно, но, так как он был очень похож на шахида, кто-то вызвал полицию, - добавил Самсон Аракелян.

Актауский рэп-исполнитель, спустя десятилетие смотрит клип с «фейспалмом» (прим. фейспалм - жест, более широко известная трактовка выражения: «лицо, закрытое одной рукой», которое является проявлением разочарования, стыда. Этот жест иногда называют «рукалицо».).

Самсон Аракелян отметил, что концерт в честь закрытия баскетбольного сезона и юбилея песни «7292» состоится 6 октября в 19:00 часов.

Песне «7292» 10 лет: Самсон Аракелян рассказал о создании «гимна» Актау


- В этом году на закрытие сезона я решил добавить музыки. Для тех, кто с нами, кто нас поддерживает, кто «в теме» - будет этот концерт. Этих людей я хочу пригласить на выступление. Концерт будет мой, приглашать звёзд — не хватит средств. Мне будет тяжело потянуть такое мероприятие. Да и большое собрание не получится — мы все не поместимся на стрит-корте. Кроме меня будут выступать MC ZU и DJ Zeman. MC ZU из Алматы, он поможет сделать мероприятие крутым и весёлым. Все должны получить как можно больше позитива, - сказал Самсон Аракелян.

Актауский рэпер отметил, что его планы на будущее не связаны с музыкой.

- Мои планы связаны с многочисленными проектами за пределами Казахстана. Я рад и счастлив, что востребован и могу быть полезен за границей. Весь следующий год, скорее всего, я проведу вне Казахстана. В то же время все проекты в Актау продолжат функционировать. У меня самая лучшая и крутая команда. А я пока попробую себя в других делах, надеюсь, я вызову нотку гордости у актауских, когда они увидят или услышат об этих проектах за рубежом, - подытожил Самсон Аракелян.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
HiWatch (Посетители) Вчера, 21:57
DOMA DOMA мы с тобой бро!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика