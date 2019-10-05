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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 430

Концерт французской музыки пройдёт в Актау

Малый симфонический оркестр Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева приглашает жителей и гостей Актау на концерт французской классической музыки.

Выступление оркестра. Фото из архива Lada.kz
В исполнении оркестра и солистов прозвучат симфоническая картина «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, сюиты к драме «Арлезианка» и к опере «Кармен» Жоржа Бизе, ария Джудитты из оперетты «Джужитта» Франца Легара, других французских композиторов.

Сен-Санс написал свою симфоническую поэму «Пляска смерти», вдохновившись стихотворением своего современника, поэта-символиста Анри Казалиса. В этом стихотворении поэт описывает ночные кладбищенские танцы скелетов под аккомпанемент скрипача — Смерти.

На сочинение музыки к спектаклю, которая состояла из 27 номеров, Бизе потребовалось всего два месяца. Сложность для композитора заключалась лишь в том, что театр обладал оркестром, состоящим из 26 музыкантов, и всё же для такого малого состава он смог написать яркую музыку, которую впоследствии все признают гениальной.

Действия оперы «Кармен» происходят в Испании. Основные персонажи — цыганка Кармен, сержант Дон Хозе, тореадор Эскамильо и невеста Хозе Микаэла. Помимо них в опере представлен ряд второстепенных персонажей: офицеры, солдаты, цыгане, контрабандисты, тореадоры, владелец таверны и простой народ.

«Джуди́тта» — оперетта в пяти актах композитора Франца Легара, последняя из написанных им оперетт. По музыкальному стилю ближе к опере, чем к традиционным опереттам; сюжет несколько напоминает оперу Бизе «Кармен», счастливый конец также отсутствует. Широчайшую популярность приобрела ария Джудитты: «Meine Lippen, sie küssen so heiß».

Концерт французской классической музыки пройдёт 5 октября в 19:00 часов в зале областной филармонии (5 мкр.).

Телефоны для справок: 8 702 1773768, 52-17-47


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