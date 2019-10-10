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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:26

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Международный театральный фестиваль «ABISH ALEMI» впервые пройдет в Мангистау

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Абиша Кекилбаева, с 11 по 14 октября в Актау пройдет первый международный театральный фестиваль. Он соберет театральные труппы из Казахстана, России, Турции, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Грузии. Об этом 9 октября заявил Нурнияз Муханов, директор областного музыкально драматического театра имени Н. Жантурина на брифинге в региональной службе коммуникаций (РСК) области.

На фото: Гульсина Миргалиева, режиссер. Фото предоставлено пресс-службой РСК Мангистауской области
В день будут играть по три спектакля. Жители Актау смогут увидеть представление в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина.

Председательствовать в жюри фестиваля пригласили мэтра Асанали Ашимова. Кроме этого, оценить мастерство творческих трупп смогут известные международные театральные критики и аналитики. В состав жюри вошел Медгат Омиргалиев, актер мангистауского театра, завоевавший приз «Лучшая мужская роль» (в сентябре в Восточно-Казахстанской области проходил 27-ой фестиваль драматических театров РК, где участвовало более 100 актеров из 12 регионов).

- В фестивале «ABISH ALEMI» коллектив мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина представит постановку «Кюй» по двум произведениям Абиша Кекилбаева «Конец легенды» и «Кюй». Они станут жемчужиной в коллекции работ режиссера Гульсины Миргалиевой. В работе примет участие весь мужской состав мангистауского театра в составе 20 человек и несколько актрис, - сообщили в ходе брифинга.

Режиссер также представит постановку «Клочок тучи» на произведение Абиша Кекилбаева. Это будет моноспектакль, где задействуют всего одну актрису. Деятель культуры Казахстана Айнур Абенова сыграет более пяти ролей - девушки, бабушки, ребенка, а также она будет исполнять и мужские партии.

Напомним, в Актау запланировано участие главы государства в церемонии открытия центра имени Абиша Кекилбаева.



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