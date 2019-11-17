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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:05

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Мангистау попал на видео для конкурса «Мисс мира»

В Сети появился видеоролик о Казахстане для «Мисс мира — 2019», с которым выступит победительница национального конкурса Мадина Батык.

Кадр видео
Видеоролик рассказывает о достопримечательностях нашей страны.

В работе представлены урочище Босжира в Мангистауской области, всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак в предгорьях Заилийского Алатау, знаменитый Чарынский каньон, мистическое озеро Каинды, шедевр средневековой архитектуры - древний город Сауран, всемирно известная высокогорная обсерватория на плато Ассы, мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане, полная тайн пещера Акмешит, величественный Каспий и столица Казахстана - Нур-Султан.

Порою съемки, как говорят организаторы, проходили в экстремальных условиях. За две недели путешествия съёмочная группа преодолела более 10 тысяч километров.

Самая красивая девушка страны Мадина Батык представит Казахстан с этим роликом на всемирном конкурсе красоты «Мисс мира - 2019» 14 декабря в Лондоне.

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Ролик о туристических местах Казахстана, который покажут на всемирном конкурсе красоты в Великобритании, презентовали в Сети. ⠀ Самая красивая девушка страны Мадина Батык выступит с этим видео на "Мисс мира - 2019" 14 декабря в Лондоне. За две недели путешествия съемочная группа преодолела более 10 тысяч километров. ⠀ В ролике показаны урочище Босжира на полуострове Мангышлак, всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак в предгорьях Заилийского Алатау, знаменитый Чарынский каньон, мистическое озеро Каинды, шедевр средневековой архитектуры - древний город Сауран, всемирно известная высокогорная обсерватория на плато Ассы, святыня для паломников - мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане, полная тайн пещера Акмешит, величественный Каспий и столица Казахстана Нур-Султан. Героиня ролика Мадина Батык приглашает гостей насладиться пейзажами Казахстана. По словам организаторов, иногда съемки проходили в экстремальных условиях.

Публикация от Kaztwitter Kazakhstan (@kaztwitter)




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