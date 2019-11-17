Мангистау попал на видео для конкурса «Мисс мира»

В работе представлены урочище Босжира в Мангистауской области, всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак в предгорьях Заилийского Алатау, знаменитый Чарынский каньон, мистическое озеро Каинды, шедевр средневековой архитектуры - древний город Сауран, всемирно известная высокогорная обсерватория на плато Ассы, мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане, полная тайн пещера Акмешит, величественный Каспий и столица Казахстана - Нур-Султан.
Порою съемки, как говорят организаторы, проходили в экстремальных условиях. За две недели путешествия съёмочная группа преодолела более 10 тысяч километров.
Самая красивая девушка страны Мадина Батык представит Казахстан с этим роликом на всемирном конкурсе красоты «Мисс мира - 2019» 14 декабря в Лондоне.
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Ролик о туристических местах Казахстана, который покажут на всемирном конкурсе красоты в Великобритании, презентовали в Сети. ⠀ Самая красивая девушка страны Мадина Батык выступит с этим видео на "Мисс мира - 2019" 14 декабря в Лондоне. За две недели путешествия съемочная группа преодолела более 10 тысяч километров. ⠀ В ролике показаны урочище Босжира на полуострове Мангышлак, всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак в предгорьях Заилийского Алатау, знаменитый Чарынский каньон, мистическое озеро Каинды, шедевр средневековой архитектуры - древний город Сауран, всемирно известная высокогорная обсерватория на плато Ассы, святыня для паломников - мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане, полная тайн пещера Акмешит, величественный Каспий и столица Казахстана Нур-Султан. Героиня ролика Мадина Батык приглашает гостей насладиться пейзажами Казахстана. По словам организаторов, иногда съемки проходили в экстремальных условиях.
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