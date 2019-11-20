Снятый в Мангистау фильм покажут на Всекитайском фестивале

Скриншот трейлера фильма «Шынырау»
Фильм, как сообщает Brod.kz, повествует историю колодцекопателя Енсепа и отображает проблемы, важные для жизни многих людей: соперничество, гордыню, любовь, дружбу и предательство.
Жанабек Жетируов лично представит китайским зрителям художественную ленту. Кинособытие проходит в китайском Сямэне с 19 по 23 ноября.
- Эта повесть Абиша Кекилбаева является одной из вершин казахской литературы. Думаю, поэтому фильм, снятый по ее мотивам, востребован на международных кинофестивалях. Картина уже успела поучаствовать в нескольких фестивалях, но «Золотой петух и Сто цветов» - одно из особо значимых кинособытий. В этом ноябре картина будет представлена на киносмотрах в Индии, России и США. Я благодарю всю команду фильма, которая вложила душу в него. Всем спасибо!, - поделился режиссер.
Съемки картины прошли в Мангистауской области: на плато Устюрт, в селе Канга, близ Форт-Шевченко, и на побережье Каспийского моря.
Главные роли в картине исполнили актеры Асылхан Толепов, Алдабек Шалбаев и Айжан Жетиру.
Жанабек Жетируов лично представит китайским зрителям художественную ленту. Кинособытие проходит в китайском Сямэне с 19 по 23 ноября.
- Эта повесть Абиша Кекилбаева является одной из вершин казахской литературы. Думаю, поэтому фильм, снятый по ее мотивам, востребован на международных кинофестивалях. Картина уже успела поучаствовать в нескольких фестивалях, но «Золотой петух и Сто цветов» - одно из особо значимых кинособытий. В этом ноябре картина будет представлена на киносмотрах в Индии, России и США. Я благодарю всю команду фильма, которая вложила душу в него. Всем спасибо!, - поделился режиссер.
Съемки картины прошли в Мангистауской области: на плато Устюрт, в селе Канга, близ Форт-Шевченко, и на побережье Каспийского моря.
Главные роли в картине исполнили актеры Асылхан Толепов, Алдабек Шалбаев и Айжан Жетиру.
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