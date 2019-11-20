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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 491

Снятый в Мангистау фильм покажут на Всекитайском фестивале

Полнометражная картина «Шынырау» режиссера-постановщика Жанабека Жетируова, снятая по одноименной повести мангистауского писателя Абиша Кекилбаева, попала в конкурсную программу 28-го Всекитайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов». Об этом сообщается на сайте Brod.kz.

Скриншот трейлера фильма «Шынырау»
Фильм, как сообщает Brod.kz, повествует историю колодцекопателя Енсепа и отображает проблемы, важные для жизни многих людей: соперничество, гордыню, любовь, дружбу и предательство.

Жанабек Жетируов лично представит китайским зрителям художественную ленту. Кинособытие проходит в китайском Сямэне с 19 по 23 ноября.

- Эта повесть Абиша Кекилбаева является одной из вершин казахской литературы. Думаю, поэтому фильм, снятый по ее мотивам, востребован на международных кинофестивалях. Картина уже успела поучаствовать в нескольких фестивалях, но «Золотой петух и Сто цветов» - одно из особо значимых кинособытий. В этом ноябре картина будет представлена на киносмотрах в Индии, России и США. Я благодарю всю команду фильма, которая вложила душу в него. Всем спасибо!, - поделился режиссер.

Съемки картины прошли в Мангистауской области: на плато Устюрт, в селе Канга, близ Форт-Шевченко, и на побережье Каспийского моря.

Главные роли в картине исполнили актеры Асылхан Толепов, Алдабек Шалбаев и Айжан Жетиру.







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