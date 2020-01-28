В Актау пройдёт вечер оперной музыки «OPERALIA»

Фото из Сети интернет

Любители музыки смогут услышать увертюру из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», арию Марфы из оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», арию Царицы ночи из оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта», ариозо Иоланты из одноименной оперы Петра Чайковского, арию Тоски из оперы Джакомо Пуччини «Visi d'arte», «Размышление» из оперы «Таис» Жюля Массне, «Дуэт цветов» из оперы Лео Делиба «Лакмэ».



Будет представлена также музыка из опер советских и казахстанских композиторов Сергея Рахманинова, Мукана Тулебаева, Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди.



Всего в концерте прозвучат произведения из 21 оперы великих композиторов.



Сольные партии исполнят Акмарал Косымкызы – сопрано, Серижан Масжанов – тенор,

Нурияш Оспанова – сопрано, Турсынгуль Мендыгалиева – флейта, Лейла Бестембекова – гобой, Нейля Арзымбетова – скрипка, Адиль Бестембеков - виолончель.



Дирижёры Адиль Бестембеков и Алибек Муратов.



Концерт оперной музыки пройдёт 7 февраля в 19:00 в зале Мангистауской областной филармонии.



Телефоны для справок: 8 702 177 37 68, 8 701 387 53 10.