На республиканском музыкальном конкурсе в Алматы актауская исполнительница выиграла главный приз

Арайлым Досметова. Фото предоставлено родственниками

На конкурсе, прошедшем в южной столице 28-29 февраля, жюри дало высокую оценку исполнительскому мастерству Арайлым, видео которого, по условиям конкурса, педагог Лаура Шадманова предоставила предварительно, до начала музыкальных состязаний.



Жюри, в которое вошли видные музыкальные деятели республики, присвоило Арайлым Досметовой главный приз республиканского онлайн-конкурса детского творчества «Жалынды жұлдыз, жарқыра!».



Арайлым учится в восьмом классе актауской школы №15. Игре на фортепиано обучается у педагога Шадмановой Лауры Баймуратовны.



Конкурс организован центром детского и подросткового творечества «Samga» (Алматы).