На республиканском музыкальном конкурсе в Алматы актауская исполнительница выиграла главный приз

Арайлым Досметова. Фото предоставлено родственниками
На конкурсе, прошедшем в южной столице 28-29 февраля, жюри дало высокую оценку исполнительскому мастерству Арайлым, видео которого, по условиям конкурса, педагог Лаура Шадманова предоставила предварительно, до начала музыкальных состязаний.
Жюри, в которое вошли видные музыкальные деятели республики, присвоило Арайлым Досметовой главный приз республиканского онлайн-конкурса детского творчества «Жалынды жұлдыз, жарқыра!».
Арайлым учится в восьмом классе актауской школы №15. Игре на фортепиано обучается у педагога Шадмановой Лауры Баймуратовны.
Конкурс организован центром детского и подросткового творечества «Samga» (Алматы).
Жюри, в которое вошли видные музыкальные деятели республики, присвоило Арайлым Досметовой главный приз республиканского онлайн-конкурса детского творчества «Жалынды жұлдыз, жарқыра!».
Арайлым учится в восьмом классе актауской школы №15. Игре на фортепиано обучается у педагога Шадмановой Лауры Баймуратовны.
Конкурс организован центром детского и подросткового творечества «Samga» (Алматы).
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