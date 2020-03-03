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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:39

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На республиканском музыкальном конкурсе в Алматы актауская исполнительница выиграла главный приз

В Алматы прошел республиканский онлайн-конкурс детского творчества «Жалынды жұлдыз, жарқыра!». В номинации «Игра на инструментах» восьмиклассница из Актау Арайлым Досметова стала обладательницей Гран-при. Юный музыкант стала лучшей среди исполнителей на фортепиано.

Арайлым Досметова. Фото предоставлено родственниками
На конкурсе, прошедшем в южной столице 28-29 февраля, жюри дало высокую оценку исполнительскому мастерству Арайлым, видео которого, по условиям конкурса, педагог Лаура Шадманова предоставила предварительно, до начала музыкальных состязаний.

Жюри, в которое вошли видные музыкальные деятели республики, присвоило Арайлым Досметовой главный приз республиканского онлайн-конкурса детского творчества «Жалынды жұлдыз, жарқыра!».

Арайлым учится в восьмом классе актауской школы №15. Игре на фортепиано обучается у педагога Шадмановой Лауры Баймуратовны.

Конкурс организован центром детского и подросткового творечества «Samga» (Алматы).



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