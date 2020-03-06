Артисты Мангистауской филармонии посвятят концерт женскому празднику

Здание филармонии. Фото из архива Lada.kz

Откроет праздничный концерт вальс Георгия Свиридова к драме «Метель».



Солистка оркестра Ляйля Бестембекова исполнит концерт для гобоя с оркестром ля минор Антонио Вивальди. В исполнении артистки и флейтистки Турсынгуль Мендигалиевой прозвучит рондо для флейты и гобоя с оркестром Игнаца Мошелеса.



Зрители услышат также Интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи, «Серенаду к именинам Н. Г. Рубинштейна» Петра Чайковского, симфоническую картину «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, вальс к драме «Маскарад» Арама Хачатуряна, увертюру к оперетте «Летучая мышь» и польку «Гром и молния» Ионанна Штрауса, «Славянский танец» Антонина Дворжака.



«Чардаш» Витторио Монти исполнит солистка оркестра Нейля Арзымбетова



Прозвучат произведения казахстанских композиторов - «Дайрабай» Еркегали Рахмадиева, «Бакыт вальс» Мукана Тулебаева и «Бул-бул» Латифа Хамиди.



Дирижеры – Адиль Бестембеков и Алибек Муратов.



Праздник, посвященный Международному женскому дню состоится 7 марта в 17:00 часов в зале филармонии (Актау, 5 мкр., здание №30).

Телефоны для справок: +7 (701) 387-53-10, +7 (701) 378-73-73.