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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 341

Мангистауские работники культуры отмечают профессиональный праздник

День работников культуры и искусства празднуют сегодня представители сферы Мангистауской области. Сегодня в 119 организациях культуры региона трудятся около двух тысяч специалистов. Более двух тысяч мероприятий проведено ими в период ЧП в онлайн-режиме. Об этом рассказала Пания Сармурзина, руководитель управления культуры, развития языков и архивных документов Мангистауской области.

Пания Сармурзина. Фото предоставлено управлением
Сеть объектов культуры представлена 66 библиотеками, 40 клубами, семью архивами, шестью музеями, двумя театрами, кинотеатром, историко-культурным заповедником, историко-культурным комплексом Отпан.

За счёт средств республиканского бюджета продолжаются реставрационные работы в подземных мечетях Бекет ата и Шопан ата, на некрополе Камыспай. На средства, выделенные из местной казны, проведены работы по благоустройству местности Акмыш.

В этом году аппарат управления культуры переехал в административное здание культурного комплекса имени Абиша Кекильбаева. В здании комплекса выделено также помещение для областного историко-краеведческого музея. Ведётся строительство здания областной универсальной библиотеки.

В период пандемии организации культуры региона продолжали работать. Посредством социальных сетей ими было проведено более двух тысяч мероприятий. В одном из недавних своих выступлений президент нашей республики Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку труду культработников во время ЧП.

В онлайн-режиме прозвучат и поздравления в адрес культработников области. По словам Пании Сармурзиной, ряду работников запланировано присвоение звания отличника культуры, ветерана труда, озвучат руководители управления имена тех, кто удостоился благодарственных писем акимата Мангистауской области.

До конца года запланировано проведение этнографического фестиваля, посвященного 270-летию Бекета Мырзагулулы, республиканского конкурса-айтыса акынов, конкурсов исполнителей песен и стихов Абая, областного конкурса «Тіл шебері», республиканского конкурса исполнителей кюев, посвящённых творчеству Розы Айдарбаевой.

Напомним, в конце прошлого года произошло слияние двух управлений: культуры и развития языков и архивных документов. Отныне структура носит название Управление культуры, развития языков и архивных документов Мангистауской области.

День работников культуры и искусства в Казахстане появился в ноябре 2013 года в соответствии с Указом президента Республики.

Изначально этот праздник был установлен в 1998 году и отмечался в последнее воскресенье сентября. Но в 2013 году поправками и дополнениями к президентскому Указу дата праздника была перенесена на 21 мая.

Поздравляем всех культработников области с профессиональным праздником!



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