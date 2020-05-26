В финал республиканского конкурса «Бала дауысы» прошли два певца из Мангистау

Заявки на дистанционный отборочный тур пятого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» стали принимать 26 марта. О результатах тура стало известно 18 мая.Более 4000 детей из 17 регионов страны приняли участие в отборочном туре.Из них жюри отобрало 20 самых сильных конкурсантов. Мангистау на конкурсе будут представлять Айару Кимаганбет и Армен Саакян.- Впереди у них трудный путь к победе: выбор репертуара и дистанционная подготовка с музыкальным продюсером конкурса, а затем в конце октября Айару и Армен примут участие в телевизионной съёмке финала, который будет проходить в два этапа. Всё лето с детьми будет заниматься музыкальный продюсер Фарида Ниязова. Она будет знакомиться с детками и их репертуаром. Под каждого ребёнка будет написана своя отдельная композиция, под его голос и характер. К концу июля эти песни будут готовы, - сказала Ольга Хныкина.Финальные концертные программы «Бала дауысы» пройдут 29 и 31 октября на сцене Дворца Республики в Алматы.