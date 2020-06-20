Молодые артисты из Актау стали призёрами международного онлайн-конкурса

Всемирная организация исполнительного искусства WAPA собрала 725 молодых исполнителей в международном вокальном онлайн-конкурсе «World vision-2020».В конкурсе участвовали молодые артисты от 5 лет и старше из 40 стран мира.В состав жюри входили специалисты из 50 стран. Казахстан в жюри представляла «Отличник культуры РК», президент казахстанской секции WAPA, руководитель студии детского творчества «Радуга» - Ольга Хныкина.Конкурсанты были разделены на возрастные группы:- 5-9 лет;- 10-13 лет;- 14-17 лет;- 18 лет и старше.Конкурс проходил в несколько этапов. В первом раунде выступили все исполнители. Во второй раунд из них прошли 400 участников.До финала добрались только 50 исполнителей.На каждый этап конкурсанты предоставляли видео исполнения конкурсной песни без монтажа звука.Студия детского творчества «Радуга» представила на конкурс заявки семи своих воспитанников.Трое из них в конкурентной борьбе сумели пробиться в финал и стали лауреатами.Амина Асгатова, выступавшая в возрастной категории от пяти до девяти лет, заняла первое место.Первой стала также Дильназ Тилепова, выступавшая в возрастной категории от десяти до 13 лет.Второе место заняла Карина Шайгузова, выступавшая в возрастной категории от 14 до 17 лет.- Поздравляем победителей, а также их родителей и педагогов по вокалу Карашаш Избаеву и Александру Ким, - добавила Ольга Хныкина.