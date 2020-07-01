Рэп-исполнитель из Актау выпустил свой первый клип

Скриншот видеоматериала
Клип на композицию «Вася» опубликовали в Сети 29 июня.
Автор песни Нурлан Базарбай (MС Nurba) рассказал о том, как к нему пришла идея записать трек и снять на него клип. Исполнитель признался, что занялся музыкой в 2006 году, когда ему было 12 лет, но в съемках клипа участвовал впервые.
- Неделю назад мы с друзьями сидели во дворе дома и намеревались снять юмористический ролик или автообзор. Слушали музыку, думали пригласить Сергея Гончарова, который впоследствии сыграл роль Васи, героя клипа. Сам Сергей довольно стеснительный парень, неразговорчивый, из-за чего я и предложил снять не передачу, а клип, так как в клипе ему не пришлось бы говорить. Все согласились. В тот же день нашел аранжировку к будущему треку и за 20 минут написал текст. Ребятам понравилось, - рассказал Нурлан Базарбай.
На следующий день Нурлан Базарбай посетил звукооператора Дмитрия Пичугина из студии «Dm Sound studio».
- Дима - классный звукач, за пару дней обработал и дал готовый материал. Через пару дней начали съёмки. Отсняли за три съёмочных дня. Монтаж видео длился ровно сутки. Показал клип друзьям, им очень понравилось, а самое главное - они оценили юмористическую составляющую. Автор слов я сам. Идея и сценарий тоже мои. Операторами стали Олег Ватазин, Жанат Нурзылдаев и я. Монтаж делали вдвоем - я и Жанат Нурзылдаев, - отметил MС Nurba.
Рэпер поделился, что у него в планах снять еще два-три клипа за летний период, а также попробовать себя в юмористических передачах.
- Хотелось бы сказать людям - не бойтесь раскрывать в себе новые грани, ведь в каждом скрыт талант. Мира всем, - добавил Нурлан Базарбай.
Автор песни Нурлан Базарбай (MС Nurba) рассказал о том, как к нему пришла идея записать трек и снять на него клип. Исполнитель признался, что занялся музыкой в 2006 году, когда ему было 12 лет, но в съемках клипа участвовал впервые.
- Неделю назад мы с друзьями сидели во дворе дома и намеревались снять юмористический ролик или автообзор. Слушали музыку, думали пригласить Сергея Гончарова, который впоследствии сыграл роль Васи, героя клипа. Сам Сергей довольно стеснительный парень, неразговорчивый, из-за чего я и предложил снять не передачу, а клип, так как в клипе ему не пришлось бы говорить. Все согласились. В тот же день нашел аранжировку к будущему треку и за 20 минут написал текст. Ребятам понравилось, - рассказал Нурлан Базарбай.
На следующий день Нурлан Базарбай посетил звукооператора Дмитрия Пичугина из студии «Dm Sound studio».
- Дима - классный звукач, за пару дней обработал и дал готовый материал. Через пару дней начали съёмки. Отсняли за три съёмочных дня. Монтаж видео длился ровно сутки. Показал клип друзьям, им очень понравилось, а самое главное - они оценили юмористическую составляющую. Автор слов я сам. Идея и сценарий тоже мои. Операторами стали Олег Ватазин, Жанат Нурзылдаев и я. Монтаж делали вдвоем - я и Жанат Нурзылдаев, - отметил MС Nurba.
Рэпер поделился, что у него в планах снять еще два-три клипа за летний период, а также попробовать себя в юмористических передачах.
- Хотелось бы сказать людям - не бойтесь раскрывать в себе новые грани, ведь в каждом скрыт талант. Мира всем, - добавил Нурлан Базарбай.
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