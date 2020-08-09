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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:29

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Празднование 175-летия Абая в Мангистау пройдет в режиме онлайн

Мероприятия, посвященные юбилею Абая Кунанбаева, пройдут в онлайн-режиме. Поэтические и музыкальные программы мангистаусцы смогут увидеть в социальных сетях 10 августа, в день рождения поэта. Об этом рассказали в областном управлении культуры.

_фото из сети Интернет
Концерт победителей областного конкурса «Ұйқтап жатқан жүректі ән оятар» («Спящее сердце песня разбудит») в 10:00 часов будет показан на интернет площадках:

https://www.facebook.com/gkkp.onmc
https://www.instagram.com/onmc_aqtau/
https://www.youtube.com/channel/UCHc39T91T0kDdorCf2FgCBg

Поэтический вечер «Өлең сөздің патшасы» («Поэзия – королева слова») будет транслироваться в 10:00 часов в сетях и каналах:

https://www.facebook.com/kdkimeniabaya
https://www.youtube.com/watch?v=4aBvstiSHIg
https://www.instagram.com/kdk_imeni_abaya/

Послушать концерт песен и кюев «Әсем ән мен тәтті күй» можно, зайдя на страницу Маңғыстау Облыстық Филармониясы в Facebook;
Instagram:

mangystau_obl_filarmonya в 10:00 часов.

Познавательный час «Асыл ойлар әлемі-Абай Құнанбаев» («Мир бесценных мыслей») сотрудники областной универсальной библиотеки организуют на странице:

Қабиболла Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы в Facebook, а также в Instagram.com/ mangystau_kitapkhana zasospirimbolimimoub_aktau. Здесь же будет показано виртуальное шоу по произведениям из книги поэта, драматурга, этнографа и архитектора Саина Назарбекова «Абай әлеміне саяхат» («Путешествие в мир Абая»). Начало эфира – 11:00 часов.

В 10:00 часов в Instagram.com/ zhanturin_theatre
You.be/igS42sqtsls можно будет послушать актеров Мангистауского областного музыкально-драматического театра им.Н.Жантурина, которые прочитают поэмы Абая «Ескендір» и «Масғұт», отрывки из романа-эпопеи М.Ауэзова «Путь Абая», «Слова назидания», фрагменты из романа в стихах «Евгений Онегин» А.Пушкина, «Письмо Татьяны» М.Лермонтова в переводе Абая и другие произведения поэта.



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