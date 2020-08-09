Празднование 175-летия Абая в Мангистау пройдет в режиме онлайн

_фото из сети Интернет

Концерт победителей областного конкурса «Ұйқтап жатқан жүректі ән оятар» («Спящее сердце песня разбудит») в 10:00 часов будет показан на интернет площадках:



https://www.facebook.com/gkkp.onmc

https://www.instagram.com/onmc_aqtau/

https://www.youtube.com/channel/UCHc39T91T0kDdorCf2FgCBg



Поэтический вечер «Өлең сөздің патшасы» («Поэзия – королева слова») будет транслироваться в 10:00 часов в сетях и каналах:



https://www.facebook.com/kdkimeniabaya

https://www.youtube.com/watch?v=4aBvstiSHIg

https://www.instagram.com/kdk_imeni_abaya/



Послушать концерт песен и кюев «Әсем ән мен тәтті күй» можно, зайдя на страницу Маңғыстау Облыстық Филармониясы в Facebook;

Instagram:



mangystau_obl_filarmonya в 10:00 часов.



Познавательный час «Асыл ойлар әлемі-Абай Құнанбаев» («Мир бесценных мыслей») сотрудники областной универсальной библиотеки организуют на странице:



Қабиболла Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы в Facebook, а также в Instagram.com/ mangystau_kitapkhana zasospirimbolimimoub_aktau. Здесь же будет показано виртуальное шоу по произведениям из книги поэта, драматурга, этнографа и архитектора Саина Назарбекова «Абай әлеміне саяхат» («Путешествие в мир Абая»). Начало эфира – 11:00 часов.



В 10:00 часов в Instagram.com/ zhanturin_theatre

You.be/igS42sqtsls можно будет послушать актеров Мангистауского областного музыкально-драматического театра им.Н.Жантурина, которые прочитают поэмы Абая «Ескендір» и «Масғұт», отрывки из романа-эпопеи М.Ауэзова «Путь Абая», «Слова назидания», фрагменты из романа в стихах «Евгений Онегин» А.Пушкина, «Письмо Татьяны» М.Лермонтова в переводе Абая и другие произведения поэта.