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ЛАДА.kz » Культура

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 1316

Почти 10 часов житель Актау раскрашивал набережную ко Дню рождения Абая

Граффити в честь Дня рождения Абая появилось на набережной в 15 микрорайоне. Необычный подарок городу сделал Даурен Аралбаев и члены молодежного крыла «Жас Отан».

Фото и видео МК "Жас Отан"
Идея разукрасить набережную Актау появилась у активистов молодежного крыла «Жас Отан».

- Ко мне обратились жасотановцы и предложили поработать над проектом. Я с радостью согласился. Сам выбрал изображение, ребята мне предоставили материал. Восьмого августа в 9 утра я приступил к работе и закончил после 18.00 вечера. Кстати, длина рисунка порядка 20 метров, а ширина - 3. Стоит отметить, что на всю композицию было израсходовано около 30 литров краски. Я думаю, жители Актау оценят красоту и смогут поближе ознакомиться с творчеством великого поэта, – рассказал Даурен Аралбаев, автор граффити.




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Комментарии ( 5 )

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Ccc (Посетители) Сегодня, 17:39
Наверное его поймают, оштрафуют, заведут уголовное дело. И пасадят на 5 лет. Где менты, что они ещё умеют..
 
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 Аzamat (Посетители) Сегодня, 17:16
Абай учил правильному. К сожалению его заветы в жизнь пока не воплотились.
 
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Toryn (Посетители) Сегодня, 16:53
А мне нравится это творчество, а не всякие иероглифы и т.п. граффити, всякие пакостные слова и реклама...
 
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 16:12
Не важно, с какими целями разрисовал набережную и не важно, пририсовал ли лейбл "Жас Отан", человек, испоганивший красивое место - варвар!
 
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  • Vladimir7737
  • Ccc
 Pear (Посетители) Сегодня, 15:53
Возможно назовут вандалами и вставят штраф, надо было воду нарисовать AIS и телефон для заказа.
 
 

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