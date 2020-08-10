Почти 10 часов житель Актау раскрашивал набережную ко Дню рождения Абая





Идея разукрасить набережную Актау появилась у активистов молодежного крыла «Жас Отан».- Ко мне обратились жасотановцы и предложили поработать над проектом. Я с радостью согласился. Сам выбрал изображение, ребята мне предоставили материал. Восьмого августа в 9 утра я приступил к работе и закончил после 18.00 вечера. Кстати, длина рисунка порядка 20 метров, а ширина - 3. Стоит отметить, что на всю композицию было израсходовано около 30 литров краски. Я думаю, жители Актау оценят красоту и смогут поближе ознакомиться с творчеством великого поэта, – рассказал Даурен Аралбаев, автор граффити.