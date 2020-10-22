В Актау состоится концерт камерного ансамбля областной филармонии

Здание областной филармонии. Фото автора

Прозвучат композиции Глазунова, Боккерини, Пьяццолла, Бабаджаняна, Мендельсона, вальсы Крейслера, казахские народные кюи.



Солисты: Нэйла Арзымбетова и Ольга Яковлева (скрипка), Адиль Бестембеков (виолончель), Мадина Маметкалиева (фортепиано), Диляра Авазбаева (виолончель, контрабас).



Руководитель ансамбля – Нйла Арзымбетова.



Концерты состоятся 23 октября в 19:00 часов, 24 октября в 18:00 часов в зале Мангистауской областной филармонии (Актау, 5 мкр.). Телефон для справок: 8 701 378 73 73.