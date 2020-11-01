Актауские рэперы выпустили трек «Алтын»

Иллюстративное фото к аудиотреку
Композиция «Алтын» (в переводе «золото») считается дополнением к треку «Врата Хорезма» из альбома «Великая степь: Тайны эпох. Том II».
В треке рэперы раскрывают свой взгляд на ситуацию с предательством купцов и властьимущих, которые отдали ключи от ворот Отрара за золото. Также авторы делятся жизненными ситуациями, связанными с пороками из-за драгоценного металла.
Исполнители композиции Ренат Сарсенов (R-khan) и Анатолий Латыш (Twoface).
Битмейкером трека является Геннадий Ковалёв.
Сведение и мастеринг проходили в Progress Production.
Релиз доступен на всех цифровых площадках.
В треке рэперы раскрывают свой взгляд на ситуацию с предательством купцов и властьимущих, которые отдали ключи от ворот Отрара за золото. Также авторы делятся жизненными ситуациями, связанными с пороками из-за драгоценного металла.
Исполнители композиции Ренат Сарсенов (R-khan) и Анатолий Латыш (Twoface).
Битмейкером трека является Геннадий Ковалёв.
Сведение и мастеринг проходили в Progress Production.
Релиз доступен на всех цифровых площадках.
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