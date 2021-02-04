«Великая степь: Тайны эпох. Том II». Новый альбом выпустил актауский рэпер Ренат Сарсенов

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По словам участника и основателя творческого объединения «SL Community» Рената Сарсенова, на страницах второго тома «Великой степи» славные предки, жившие по адатам (свод традиционных обычаев) совести и чести, предстают в новых образах. В основу данной работы легла загадочная Азия с переломными моментами прошлого.
Композиции в альбоме основаны на реальных событиях - это репрессии ХХ века, оборона Москвы панфиловцами, осада Отырара, восстание рабов в Золотой Орде. Автор пропустил их через призму творчества.
Как отметил Ренат Сарсенов, людям нужно знать свою историю. Народ, не знающий ее, обречен на вымирание.
На многие работы Ренат Сарсенов сделал видеотреки, в которых использованы кадры из фильмов «Гибель Отырара», «Монгол», «Тумэн Хэшиктен», «Орда», «Тар заман», «Оралман» и «28 панфиловцев».
Запись, сведение и монтаж видеотрека сделаны на творческой базе объединения SL Community усилиями Рената Сарсенова и Олега Тирского. Работа с дизайном выполнена Виктором Плакатта.
Альбом доступен на всех цифровых площадках.
Композиции в альбоме основаны на реальных событиях - это репрессии ХХ века, оборона Москвы панфиловцами, осада Отырара, восстание рабов в Золотой Орде. Автор пропустил их через призму творчества.
Как отметил Ренат Сарсенов, людям нужно знать свою историю. Народ, не знающий ее, обречен на вымирание.
На многие работы Ренат Сарсенов сделал видеотреки, в которых использованы кадры из фильмов «Гибель Отырара», «Монгол», «Тумэн Хэшиктен», «Орда», «Тар заман», «Оралман» и «28 панфиловцев».
Запись, сведение и монтаж видеотрека сделаны на творческой базе объединения SL Community усилиями Рената Сарсенова и Олега Тирского. Работа с дизайном выполнена Виктором Плакатта.
Альбом доступен на всех цифровых площадках.