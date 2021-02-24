Новая этно-фольклорная группа появилась в Актау

- Все музыканты - выпускники Национальной консерватории имени Курмангазы. Особенность этой группы в том, что каждый исполнитель играет на пяти-шести инструментах. Артисты могут исполнять номера на 26 инструментах. В репертуаре художественного коллектива 40 произведений, - сообщили в областном акимате.

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Новая этно-фольклорная группа носит название «Ақшағыл». Она создана при Мангистауской областной филармонии имени Ускинбаева.В составе творческого коллектива семь музыкантов. Группа создавалась для популяризации национальных традиций и пропаганды древних казахских народных инструментов.Вчера, 23 февраля, в Актау состоялся первый концерт группы.