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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 361

Новая этно-фольклорная группа появилась в Актау

В своем творчестве музыканты воспевают национальные традиции и пропагандируют древние казахские народные инструменты, передает пресс-служба акима региона.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области.
Новая этно-фольклорная группа носит название «Ақшағыл». Она создана при Мангистауской областной филармонии имени Ускинбаева.

В составе творческого коллектива семь музыкантов. Группа создавалась для популяризации национальных традиций и пропаганды древних казахских народных инструментов.

- Все музыканты - выпускники Национальной консерватории имени Курмангазы. Особенность этой группы в том, что каждый исполнитель играет на пяти-шести инструментах. Артисты могут исполнять номера на 26 инструментах. В репертуаре художественного коллектива 40 произведений, - сообщили в областном акимате.


Вчера, 23 февраля, в Актау состоялся первый концерт группы.




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Новая этно-фольклорная группа появилась в Актау


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Комментарии ( 4 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 12:16
Где их можно послушать?
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:48
Вчера, 23 февраля, в Актау состоялся первый концерт группы.

классно lol
 
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  • Око
  • Pinochet
  • Альфарий
 Pear (Посетители) Сегодня, 11:37
В материале о появлении новой муз.группы ждешь видео со звуком, а не фото)
 
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  • Pinochet
 Око (Посетители) Сегодня, 11:32
:( как так?! Афиши не было и зал пустой ((

всё вижу
 
 

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