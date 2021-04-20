В Актау пройдёт концерт ко Дню единства народа Казахстана

В Актау ко Дню единства народа Казахстана пройдёт праздничный концерт.В концерте примут участие артисты этнокультурных объединений города, солисты музыкальной школы «Muzaev production» и другие.Концерт состоится 25 апреля в 11:00 в Доме Дружбы Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.Вход бесплатный, но с соблюдением правил карантина и санитарно-гигиенических норм.