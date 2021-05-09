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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:08

Просмотров: 238

Музыканты из Мангистау по-новому исполнили знаменитую песню «Алия»

Центральный дом культуры имени Фаризы Онгарсыновой из Мунайлинского района представил новую версию песни «Алия».

Кадр видео
Ко Дню Победы, 9 мая, композиция «Алия» «зажила» по-новому.

Музыканты из Центрального дома культуры имени Фаризы Онгарсыновой сделали новую аранжировку.



Отметим, что в 2017 году легендарной казахстанской песне «Алия» исполнилось 40 лет. Музыку написал композитор Сейдолла Байтереков, а слова - Бакир Тажибаев. Знаменитой песня стала в исполнении Розы Рымбаевой.

«Вообще впервые её исполнил Тлектес Нурмагамбетов с ансамблем «Гульдер» в другой аранжировке и в другой тональности. А для меня в своём стиле её подготовил мой супруг. И эта песня и по мелодии, по ритму, и по размеру получилась другой. Благодаря этой версии, в принципе, я стала популярной. И на самом деле ей давно за сорок», - рассказывала Роза Рымбаева.



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