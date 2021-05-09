Музыканты из Мангистау по-новому исполнили знаменитую песню «Алия»

Ко Дню Победы, 9 мая, композиция «Алия» «зажила» по-новому.Музыканты из Центрального дома культуры имени Фаризы Онгарсыновой сделали новую аранжировку.Отметим, что в 2017 году легендарной казахстанской песне «Алия» исполнилось 40 лет. Музыку написал композитор Сейдолла Байтереков, а слова - Бакир Тажибаев. Знаменитой песня стала в исполнении Розы Рымбаевой.«Вообще впервые её исполнил Тлектес Нурмагамбетов с ансамблем «Гульдер» в другой аранжировке и в другой тональности. А для меня в своём стиле её подготовил мой супруг. И эта песня и по мелодии, по ритму, и по размеру получилась другой. Благодаря этой версии, в принципе, я стала популярной. И на самом деле ей давно за сорок», - рассказывала Роза Рымбаева.