В театр со смартфоном: Вход на спектакли в Актау будет осуществляться по приложению «Ashyq»

- При входе в театр отсканируйте личный QR-код объекта для регистрации входа и покажите полученный результат наблюдателю. Если у вас нет мобильного телефона, достаточно взять с собой удостоверение личности. Контролер проверит через специальную программу и определит ваш статус здоровья. Для проверки детей старше семи лет потребуется ИИН, указанный в свидетельствах о рождении, - сказал Токтамурат Тлеу.

- «Гроза» - скрытые чувства, паника и отчаяние, разочарование в жизни. Спектакль о нетерпимости к унижениям, о жажде свободы. Даже в нынешние времена, когда каждый сам знает, что хочет, для некоторых людей самоубийство – это единственный способ избавиться от истины. Следовательно, единственный способ избавиться от страданий - это смерть. От «Грозы» спрятаться негде. Спектакль художественно передает нам нашу жизнь, эмоции, страдания и проблемы. Вы понимаете, что тема, которая поднимается в спектакле, все еще актуальна даже спустя несколько столетий. Лучшие образы, созданные Хадишей Букеевой, Сабирой Майкановой, Шакеном Аймановым в казахском сценическом пространстве, по-новому воспроизводятся и трансформируются со сцены нашего театра, - рассказала режиссер-постановщик Дина Жумабаева.

Перед посещением театра, по словам Токтамурата Тлеу, необходимо скачать на телефон специальное мобильное приложение «Ashyq». Далее нужно авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и зарегистрироваться.В рамках 30-летия Независимости РК Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Жантурина с сегодняшнего дня, 12 мая, представит зрителю новый спектакль «Гроза». Пьеса рассказывает об образе жизни, обычаях и законах жителей небольшого городка на берегу Волги.