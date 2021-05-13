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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 432

В театр со смартфоном: Вход на спектакли в Актау будет осуществляться по приложению «Ashyq»

Вход в театр будет осуществляться посредством мобильного приложения «Ashyq». Театр заработал в прежнем режиме и готов принимать зрителей. Об этом сообщил на брифинге в центре общественных коммуникаций Токтамурат Тлеу, заместитель директора областного музыкально-драматического театра имени Жантурина.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Перед посещением театра, по словам Токтамурата Тлеу, необходимо скачать на телефон специальное мобильное приложение «Ashyq». Далее нужно авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и зарегистрироваться.

В театр со смартфоном: Вход на спектакли в Актау будет осуществляться по приложению «Ashyq»


- При входе в театр отсканируйте личный QR-код объекта для регистрации входа и покажите полученный результат наблюдателю. Если у вас нет мобильного телефона, достаточно взять с собой удостоверение личности. Контролер проверит через специальную программу и определит ваш статус здоровья. Для проверки детей старше семи лет потребуется ИИН, указанный в свидетельствах о рождении, - сказал Токтамурат Тлеу.


В рамках 30-летия Независимости РК Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Жантурина с сегодняшнего дня, 12 мая, представит зрителю новый спектакль «Гроза». Пьеса рассказывает об образе жизни, обычаях и законах жителей небольшого городка на берегу Волги.

В театр со смартфоном: Вход на спектакли в Актау будет осуществляться по приложению «Ashyq»


- «Гроза» - скрытые чувства, паника и отчаяние, разочарование в жизни. Спектакль о нетерпимости к унижениям, о жажде свободы. Даже в нынешние времена, когда каждый сам знает, что хочет, для некоторых людей самоубийство – это единственный способ избавиться от истины. Следовательно, единственный способ избавиться от страданий - это смерть. От «Грозы» спрятаться негде. Спектакль художественно передает нам нашу жизнь, эмоции, страдания и проблемы. Вы понимаете, что тема, которая поднимается в спектакле, все еще актуальна даже спустя несколько столетий. Лучшие образы, созданные Хадишей Букеевой, Сабирой Майкановой, Шакеном Аймановым в казахском сценическом пространстве, по-новому воспроизводятся и трансформируются со сцены нашего театра, - рассказала режиссер-постановщик Дина Жумабаева.



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Комментарии ( 2 )

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касым (Посетители) Сегодня, 12:10
Дальше больше уже аэропорт, театр, ждвокзал, кинотеатр, концерты, той свадьбы, прминки садака, спорарены и залы, трибуны. Тогда любые государственные собрание, конференци, сьезды, работа парламента др должны проводиться посредством Ashyk или как
 
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  • elek
  • касым
 Dushman (Посетители) Сегодня, 11:03
Ау г-н Тлеу, а как же конституционные права граждан? Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции, каждому, кто законно находится на территории РК, принадлежит право свободного передвижения по ее территории. Ограничение свободы передвижения, навязывание потребителям услуг одной частной компании без права выбора и, таким образом, создание более выгодных условий по сравнению с другими субъектами рынка, получение доступа к информации о здоровье, персональным данным (ИНН, номер телефона, личные контакты) – это и многое другое, далеко не полный перечень того, что за короткий срок уже успели нарушить наши власти. Как ранее писал кандидат медицинских наук Каиргали Конев, что внедрение приложения Ashyq стало возможным из-за юридической безграмотности и слабой профессиональной компетентности истинного заказчика санитарной службы республики.
 
 

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