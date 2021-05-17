Археолог Андрей Астафьев рассказал о кладе атамана Толстого в Мангистау

Археолог Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой степи».В нём он рассказал об истории золотого обоза атамана Уральского казачьего войска, генерала В.С. Толстого.По словам археолога, анализ открытых источников позволяет утверждать, что этот клад действительно существует.