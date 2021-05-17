Археолог Андрей Астафьев рассказал о кладе атамана Толстого в Мангистау

Кадр из видеоматериала
Археолог Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой степи».
В нём он рассказал об истории золотого обоза атамана Уральского казачьего войска, генерала В.С. Толстого.
По словам археолога, анализ открытых источников позволяет утверждать, что этот клад действительно существует.
В нём он рассказал об истории золотого обоза атамана Уральского казачьего войска, генерала В.С. Толстого.
По словам археолога, анализ открытых источников позволяет утверждать, что этот клад действительно существует.
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