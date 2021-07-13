«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июля
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.68 KZT
  • €1 = 506.84 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 527

Актауский певец Ислам Музаев выпустил клип

Певец из Актау Ислам Музаев выпустил клип на авторскую песню «Лебедь».

Фото Ислама Музаева
Клип появился в YouTube сегодня, 13 июля.



Ислам Музаев рассказал, что песня «Лебедь» этническая, исполнена на русском языке.

Актауский певец Ислам Музаев выпустил клип


Съёмки клипа проходили в Алматы и в Алматинской области. Одной из известных локаций стало озеро Кольсай.

Актауский певец Ислам Музаев выпустил клип


Актауский певец Ислам Музаев выпустил клип


Актауский певец Ислам Музаев выпустил клип


- Съёмки клипа проходили полгода. Снимать видео я решил не на Кавказе, как я ранее это делал в своих клипах, а в Казахстане. Потому что в нашей стране очень много красивых мест, которые ещё мало кто посещал, особенно Кольсайские озёра. Эти места просто сказка. Так как у меня основная аудитория кавказская - я решил показать, насколько богата моя страна, в которой я живу, - сказал Ислам Музаев.

По словам певца, над съёмками клипа работала профессиональная команда, режиссёры, продюсеры, каждая деталь и мелочь - от начала до конца была продумана.

Актауский певец Ислам Музаев выпустил клип


- Съёмки были непростые, можно сказать, экстремальные, добираться до мест локаций было непросто. Для участия в клипе была специально приглашена модель, главная героиня Малика, она очень известная в Казахстане и на Кавказе. Также были приглашены профессиональные хореографы и танцоры из Алматы. Благодаря клипу многие жители других стран увидят, что мы живём в многонациональной и красивой стране, - отметил певец.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 13:40
Очень талантливый парень! Успехов и самых высоких высот!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика