Актауский певец Ислам Музаев выпустил клип

Клип появился в YouTube сегодня, 13 июля.Ислам Музаев рассказал, что песня «Лебедь» этническая, исполнена на русском языке.Съёмки клипа проходили в Алматы и в Алматинской области. Одной из известных локаций стало озеро Кольсай.- Съёмки клипа проходили полгода. Снимать видео я решил не на Кавказе, как я ранее это делал в своих клипах, а в Казахстане. Потому что в нашей стране очень много красивых мест, которые ещё мало кто посещал, особенно Кольсайские озёра. Эти места просто сказка. Так как у меня основная аудитория кавказская - я решил показать, насколько богата моя страна, в которой я живу, - сказал Ислам Музаев.По словам певца, над съёмками клипа работала профессиональная команда, режиссёры, продюсеры, каждая деталь и мелочь - от начала до конца была продумана.- Съёмки были непростые, можно сказать, экстремальные, добираться до мест локаций было непросто. Для участия в клипе была специально приглашена модель, главная героиня Малика, она очень известная в Казахстане и на Кавказе. Также были приглашены профессиональные хореографы и танцоры из Алматы. Благодаря клипу многие жители других стран увидят, что мы живём в многонациональной и красивой стране, - отметил певец.