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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 192

Армен Саакян из Актау завоевал второе место на международном детском вокальном конкурсе в Актобе

В Актобе 11 августа завершился первый международный детский вокальный конкурс-фестиваль «Baqytty Bala». Победители и лауреаты фестиваля были награждены денежными призами. Армен Саакян из Актау завоевал второе место и 350 тысяч тенге.

Армен Саакян из Актау
Организаторами международного музыкального конкурса-фестиваля «Baqytty Bala» выступили акимат Актюбинской области, а также творческий центр «ДимашАли». В состав жюри вошли профессиональные артисты Казахстана, Узбекистана, Украины и Турции. Из 450 кандидатов в финал прошли 20 детей в возрасте от 10 до 15 лет из разных стран, включая Казахстан, Россию, Украину, Узбекистан и Грецию. В их числе оказался 13-летний вокалист из Актау Армен Саакян.

Специальным гостем проекта стала победительница украинского вокального конкурса «Голос. Дiти-2017» Данелия Тулешова. Принял участие в мероприятии и Димаш Кудайберген, который исполнил несколько песен для своих поклонников.

По итогам двухдневного детского вокального фестиваля были определены победители и призёры. Обладателями Гран-при стали двое вокалистов Наргиз Жанузакова из Актобе и Ержан Максим из Уральска. Они получили сертификаты на 1 миллион тенге каждый.

- Мы готовились два месяца, последнюю неделю Армен был в Актобе и готовился уже там. Всего в финале было два тура. В первом участники должны были спеть песню на казахском. Армен пел песню «Самга», а во втором туре - на английском языке песни мировых звезд. Армен исполнил «Minefields». Надеялись, конечно, завоевать первое место, но немножко не повезло. Но все равно мы рады такому результату, - рассказали близкие Армена Саакяна.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что конкурс «Baqytty Bala» станет ежегодным.

Вокальный фестиваль-конкурс прошел под эгидой акимата Актюбинской области в рамках объявленного в регионе Года ребенка «Бақытты бала». Региональный проект направлен на поддержку и развитие одаренных детей.




Армен Саакян из Актау завоевал второе место на международном детском вокальном конкурсе в Актобе
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