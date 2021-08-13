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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 285

Жители Актау сняли мотивационный сериал под названием «Жорға - История одного танца»

Жители Актау объехали семь городов, чтобы показать в своем сериале красивые места Казахстана. Картина содержит в себе танцы, юмор и подходит для просмотра с детьми. Об этом рассказал Айдар Каримбаев, автор проекта, передает Tengrinews.kz.

Фото предоставлено авторами проекта
Как пишет Tengrinews со ссылкой на автора проекта Айдара Каримбаева, действие сериала начинается в отдаленном ауле на западе Казахстана, где живет молодой парень по имени Серик.



- У него есть своя маленькая школа танца «Жорға», где он преподает детям. Однажды танцоров из аула приглашают на фестиваль в Нур-Султан. Но местный директор дома культуры из жадности решает везти их в столицу своим ходом. А поедут они через всю страну. По пути их ожидают приключения и знакомство с менталитетом жителей городов. И приключения не всегда из веселых, - отмечает автор.

По словам Айдара Каримбаева, цель проекта - привлечь внимание к народному творчеству и мотивировать молодежь к достижению поставленных целей.

- Во всем мире снимают много мотивационных проектов. Те же россияне сейчас делают упор на это. А у нас в Казахстане популярностью пользуются либо сериалы про лихие 90-е, либо комедии о свадьбах. Поэтому мы решили создать что-то другое, и сняли сериал про танцоров. Он основан на реальных событиях - на сегодняшний день ансамбль существует в Актау, - рассказывает Айдар.

Жители Актау сняли мотивационный сериал под названием «Жорға - История одного танца»


Автор рекомендует смотреть сериал с маленькими детьми.

- Сейчас в YouTube очень много стало различных проектов с рейтингом 18+. А мы решили создать сериал, который бы каждый смог посмотреть даже с маленькими детьми. А еще мы хотели показать достопримечательности нашей страны и нашей области. Проект мы сняли полностью за счет своих средств, в акимате обещали помочь, но мы до сих пор ничего не дождались, - говорит Айдар Каримбаев.

Жители Актау сняли мотивационный сериал под названием «Жорға - История одного танца»


Первая серия сериала на казахском и русском языках вышла 12 августа.

- Я благодарю свою команду и ребят, которые помогли нам осуществить задуманное. Порой во время съемок у меня были сомнения, но сейчас, когда сериал смонтирован, я очень доволен результатом. Я думаю, мы смогли донести ту мысль, которую хотели. Хочу, чтобы как можно больше казахстанцев смогли увидеть его на нашем YouTube-канале, - рассказал Айдар Каримбаев.

Авторы сценария: Айдар Каримбаев, Нурсултан Нургали, Мурат Бирмагамбетов
Режиссер: Рахман Кенжебаев
Оператор-постановщик: Канатжан Мырзагалиев.




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Комментарии ( 1 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 11:16
Какой красивый фильм, поздравляю у Вас получилось!
 
 

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