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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:17

Просмотров: 126

На вечер классической музыки приглашает симфонический оркестр в Актау

В Мангистауской областной филармонии им. Мурата Оскинбаева пройдёт концерт симфонического оркестра. Прозвучат произведения Глинки, Чайковского, Кальмана и других композиторов с мировым именем.

Фото из архива Lada.kz
Любители музыки смогут послушать увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», »Славянский марш», арию Онегина из оперы «Евгений Онегин», «Итальянское каприччио» Петра Чайковского. Прозвучат также произведения казахстанских классиков - ария Ажар из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, ария Шеге из оперы «Қыз-Жібек» Евгения Брусиловского, симфонический кюй «Дарабай» Еркегали Рахмадиева.

Солисты оркестра представят романс Неморино из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, выходную арию Сильвы из оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана.

Солисты: Нейля Арзымбетова – скрипка, Бауыржан Ескалиев – баритон, Нурбаулет Дюжанов – тенор, Мөлдір Жайлыбаева – сопрано.

Дирижёр - Алибек Муратов.

Художественный руководитель - Адиль Бестембеков.

Концерт состоится 29 октября в 19:00 в зале областной филармонии.

Билеты в кассе филармонии, тел.: 8 (702) 177 3768.



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