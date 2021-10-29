На вечер классической музыки приглашает симфонический оркестр в Актау

Фото из архива Lada.kz

Любители музыки смогут послушать увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», »Славянский марш», арию Онегина из оперы «Евгений Онегин», «Итальянское каприччио» Петра Чайковского. Прозвучат также произведения казахстанских классиков - ария Ажар из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, ария Шеге из оперы «Қыз-Жібек» Евгения Брусиловского, симфонический кюй «Дарабай» Еркегали Рахмадиева.



Солисты оркестра представят романс Неморино из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, выходную арию Сильвы из оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана.



Солисты: Нейля Арзымбетова – скрипка, Бауыржан Ескалиев – баритон, Нурбаулет Дюжанов – тенор, Мөлдір Жайлыбаева – сопрано.



Дирижёр - Алибек Муратов.



Художественный руководитель - Адиль Бестембеков.



Концерт состоится 29 октября в 19:00 в зале областной филармонии.



Билеты в кассе филармонии, тел.: 8 (702) 177 3768.