Девушка из Актау борется за звание «Мисс Казахстан 2021»: началось голосование

Фото организаторов
Как сообщили организаторы, на официальном сайте конкурса «Мисс Казахстан 2021» 12 ноября стартовало народное голосование.
ТОП-15 будет сформирован следующим образом: 13 финалисток выберут члены жюри, одна участница - победительница интернет-голосования. Ещё одна финалистка - победительница конкурса талантов.
Для обеспечения прозрачности жюри выберет пять девушек, которые попадут в гранд-финал и расскажут о себе. Следом в прямом эфире стартует ещё одно голосование. Из пяти гранд-финалисток казахстанцы уже выберут победительницу во время прямого эфира.
Грандиозный финал юбилейного 25-го конкурса «Мисс Казахстан» состоится 16 ноября. В финале за главную корону будут бороться 28 финалисток в возрасте от 17 до 28 лет со всей страны. Среди них титулованные победительницы из регионов, а также четыре обладательницы титулов: «Мисс Талант», «Мисс Спорт», «Мисс Милосердие» и «Мисс Fashion».
Прямой эфир будет показан на официальном YouTube-канале «Мисс Казахстан».
Победительница «Мисс Казахстан» получит денежный приз.
В этом году членами жюри стали: певица Мадина Садвакасова, актёр Тауекел Мусилим, стилист и основатель «Kazakhstan Fashion Week» Алексей Чжен, «Мисс Казахстан 2013» и телеведущая Айдай Исаева, «Миссис Казахстан» и публицист Виктория Моминбаева, директор «ТОО Effective Media Liaison» (Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz) Сункар Карабалин, общественный деятель Совет Сеитов, директор «Мисс Казахстан» Алёна Кырбасова и председатель жюри - всемирно известный скрипач Марат Бисенгалиев.
Актау представляет 20-летняя студентка университета «КАЗГЮУ» Сымбат Абылаева, которая обучается на юриста. В настоящее время она располагается на 13-ом месте. На её счету 721 голос.
До окончания голосования осталось три дня.
Поддержать Сымбат Абылаеву можно здесь.
ТОП-15 будет сформирован следующим образом: 13 финалисток выберут члены жюри, одна участница - победительница интернет-голосования. Ещё одна финалистка - победительница конкурса талантов.
Для обеспечения прозрачности жюри выберет пять девушек, которые попадут в гранд-финал и расскажут о себе. Следом в прямом эфире стартует ещё одно голосование. Из пяти гранд-финалисток казахстанцы уже выберут победительницу во время прямого эфира.
Грандиозный финал юбилейного 25-го конкурса «Мисс Казахстан» состоится 16 ноября. В финале за главную корону будут бороться 28 финалисток в возрасте от 17 до 28 лет со всей страны. Среди них титулованные победительницы из регионов, а также четыре обладательницы титулов: «Мисс Талант», «Мисс Спорт», «Мисс Милосердие» и «Мисс Fashion».
Прямой эфир будет показан на официальном YouTube-канале «Мисс Казахстан».
Победительница «Мисс Казахстан» получит денежный приз.
В этом году членами жюри стали: певица Мадина Садвакасова, актёр Тауекел Мусилим, стилист и основатель «Kazakhstan Fashion Week» Алексей Чжен, «Мисс Казахстан 2013» и телеведущая Айдай Исаева, «Миссис Казахстан» и публицист Виктория Моминбаева, директор «ТОО Effective Media Liaison» (Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz) Сункар Карабалин, общественный деятель Совет Сеитов, директор «Мисс Казахстан» Алёна Кырбасова и председатель жюри - всемирно известный скрипач Марат Бисенгалиев.
Актау представляет 20-летняя студентка университета «КАЗГЮУ» Сымбат Абылаева, которая обучается на юриста. В настоящее время она располагается на 13-ом месте. На её счету 721 голос.
До окончания голосования осталось три дня.
Поддержать Сымбат Абылаеву можно здесь.
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