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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 509

Девушка из Актау борется за звание «Мисс Казахстан 2021»: началось голосование

Студентка Сымбат Абылаева представляет Актау на национальном конкурсе красоты «Мисс Казахстан 2021».

Фото организаторов
Как сообщили организаторы, на официальном сайте конкурса «Мисс Казахстан 2021» 12 ноября стартовало народное голосование.

ТОП-15 будет сформирован следующим образом: 13 финалисток выберут члены жюри, одна участница - победительница интернет-голосования. Ещё одна финалистка - победительница конкурса талантов.

Для обеспечения прозрачности жюри выберет пять девушек, которые попадут в гранд-финал и расскажут о себе. Следом в прямом эфире стартует ещё одно голосование. Из пяти гранд-финалисток казахстанцы уже выберут победительницу во время прямого эфира.

Девушка из Актау борется за звание «Мисс Казахстан 2021»: началось голосование


Грандиозный финал юбилейного 25-го конкурса «Мисс Казахстан» состоится 16 ноября. В финале за главную корону будут бороться 28 финалисток в возрасте от 17 до 28 лет со всей страны. Среди них титулованные победительницы из регионов, а также четыре обладательницы титулов: «Мисс Талант», «Мисс Спорт», «Мисс Милосердие» и «Мисс Fashion».

Прямой эфир будет показан на официальном YouTube-канале «Мисс Казахстан».

Победительница «Мисс Казахстан» получит денежный приз.

Девушка из Актау борется за звание «Мисс Казахстан 2021»: началось голосование


В этом году членами жюри стали: певица Мадина Садвакасова, актёр Тауекел Мусилим, стилист и основатель «Kazakhstan Fashion Week» Алексей Чжен, «Мисс Казахстан 2013» и телеведущая Айдай Исаева, «Миссис Казахстан» и публицист Виктория Моминбаева, директор «ТОО Effective Media Liaison» (Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz) Сункар Карабалин, общественный деятель Совет Сеитов, директор «Мисс Казахстан» Алёна Кырбасова и председатель жюри - всемирно известный скрипач Марат Бисенгалиев.

Актау представляет 20-летняя студентка университета «КАЗГЮУ» Сымбат Абылаева, которая обучается на юриста. В настоящее время она располагается на 13-ом месте. На её счету 721 голос.

Девушка из Актау борется за звание «Мисс Казахстан 2021»: началось голосование


До окончания голосования осталось три дня.

Поддержать Сымбат Абылаеву можно здесь.

Девушка из Актау борется за звание «Мисс Казахстан 2021»: началось голосование



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