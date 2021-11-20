Индийский хореограф провёдет мастер-класс в Актау

Впервые в Актау индийское этнокультурное объединение «Салем-Намасте» при поддержке посольства Индии в Нур-Султане и Ассамблеи народа Казахстана приглашает горожан на бесплатный мастер-класс по йоге, музыке и вокалу.Мастер-класс проводит заслуженный хореограф и танцовщица, удостоенная награды от премьер-министра Индии Нарендра Моди, исполнительница индийского классического танца «Катхак» Трипти Санвал.Занятия пройдут с 22 по 27 ноября в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.По итогам мастер-класса участникам выдаётся сертификат от посольства Индии в Казахстане.Предварительная регистрация участников по телефону: