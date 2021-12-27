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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:30

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В Актау прошёл показ национальной одежды различных этносов

Украинское этнокультурное объединение имени Тараса Шевченко провело показ национальной одежды «На волне дружбы», посетить которое могли все желающие.

Ислам Музаев. Фото Ярослава Брэма
Зрителям были представлены танцевальные и музыкальные номера от ансамбля танца «Альтаир», Ислама Музаева и других артистов, которые продемонстрировали жителям Актау национальную одежду казахского, украинского, лезгинского, немецкого и многих других народов.

- Украинское этнокультурное объединение имени Т.Г. Шевченко провело показ «На волне дружбы», где вместе с единомышленниками мы разделили праздник красоты и самобытности, а также смогли познакомить наших гостей с особенностями культуры народов, населяющих наш регион, поприветствовать друг друга и в очередной раз продемонстрировать, как многообразен и одновременно с этим един народ Казахстана, - сообщили организаторы мероприятия.




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В Актау прошел показ одежды разных народов


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