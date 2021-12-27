В Актау прошёл показ национальной одежды различных этносов

Назад Вперед



































Зрителям были представлены танцевальные и музыкальные номера от ансамбля танца «Альтаир», Ислама Музаева и других артистов, которые продемонстрировали жителям Актау национальную одежду казахского, украинского, лезгинского, немецкого и многих других народов.- Украинское этнокультурное объединение имени Т.Г. Шевченко провело показ «На волне дружбы», где вместе с единомышленниками мы разделили праздник красоты и самобытности, а также смогли познакомить наших гостей с особенностями культуры народов, населяющих наш регион, поприветствовать друг друга и в очередной раз продемонстрировать, как многообразен и одновременно с этим един народ Казахстана, - сообщили организаторы мероприятия.