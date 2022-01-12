Учитель из Мангистау покорила жюри музыкального фестиваля в Италии

Жадыра Аменова. Фото предоставила пресс-служба акимата Каракиянского района
Фестиваль искусств фольклорных инструментов под названием «Orfeo in Italia» проводился среди артистов в возрасте от 18 до 35 лет и проходил в онлайн-формате.
В номинации «Жетыген» жительница Каракиянского района Жадыра Аменова удостоилась Гран-при.
Жадыра Аменова является преподавателем детской школы искусств имени Ускинбая Калманбетулы в родном селе Жетыбай.
Наши соотечественники также заняли призовые места среди исполнителей казахской национальной музыки на домбре и кобызе.
В номинации «Жетыген» жительница Каракиянского района Жадыра Аменова удостоилась Гран-при.
Жадыра Аменова является преподавателем детской школы искусств имени Ускинбая Калманбетулы в родном селе Жетыбай.
Наши соотечественники также заняли призовые места среди исполнителей казахской национальной музыки на домбре и кобызе.
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