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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:21

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Учитель из Мангистау покорила жюри музыкального фестиваля в Италии

Учитель музыки из Каракиянского района завоевала Гран-при на международном фестивале искусств в Италии, сообщает пресс-служба местного акимата.

Жадыра Аменова. Фото предоставила пресс-служба акимата Каракиянского района
Фестиваль искусств фольклорных инструментов под названием «Orfeo in Italia» проводился среди артистов в возрасте от 18 до 35 лет и проходил в онлайн-формате.

В номинации «Жетыген» жительница Каракиянского района Жадыра Аменова удостоилась Гран-при.

Жадыра Аменова является преподавателем детской школы искусств имени Ускинбая Калманбетулы в родном селе Жетыбай.

Наши соотечественники также заняли призовые места среди исполнителей казахской национальной музыки на домбре и кобызе.



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