Учитель из Мангистау покорила жюри музыкального фестиваля в Италии

Жадыра Аменова. Фото предоставила пресс-служба акимата Каракиянского района

Фестиваль искусств фольклорных инструментов под названием «Orfeo in Italia» проводился среди артистов в возрасте от 18 до 35 лет и проходил в онлайн-формате.



В номинации «Жетыген» жительница Каракиянского района Жадыра Аменова удостоилась Гран-при.



Жадыра Аменова является преподавателем детской школы искусств имени Ускинбая Калманбетулы в родном селе Жетыбай.



Наши соотечественники также заняли призовые места среди исполнителей казахской национальной музыки на домбре и кобызе.