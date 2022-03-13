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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:21

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Да здравствует Амал! Татарский центр дал концерт для Дома престарелых

С концертной программой в Доме престарелых выступили представители татарского этнокультурного объединения «Булгар».

Фото предоставили в татарском центре «Булгар»
Члены татарского центра «Булгар» сегодня, 13 марта, посетили постояльцев Дома престарелых с тематическим концертом и подарками.

Да здравствует Амал! Татарский центр дал концерт для Дома престарелых


В связи с тем, что актовый зал был не готов, мероприятие успешно провели в холле на первом этаже.

Да здравствует Амал! Татарский центр дал концерт для Дома престарелых


Посмотреть выступление собрались все постояльцы Дома престарелых.

Да здравствует Амал! Татарский центр дал концерт для Дома престарелых


- Мы с удовольствием ежегодно посещали Дом престарелых, но из-за пандемии не могли попасть сюда два года. Приятно видеть те же лица, радостные и довольные. Концерт был всем по душе. Мы поздравили всех женщин с 8 марта, с наступающим Наурызом, и, конечно же, с сегодняшним праздником мира и добра Амал. Мы их очень любим, уважаем и рады каждой встрече и посещаем их, чтобы они не чувствовали себя одинокими, - поделилась представитель татарского этнокультурного объединения «Булгар» Рушания Елизарова.


Да здравствует Амал! Татарский центр дал концерт для Дома престарелых





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