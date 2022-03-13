Да здравствует Амал! Татарский центр дал концерт для Дома престарелых

- Мы с удовольствием ежегодно посещали Дом престарелых, но из-за пандемии не могли попасть сюда два года. Приятно видеть те же лица, радостные и довольные. Концерт был всем по душе. Мы поздравили всех женщин с 8 марта, с наступающим Наурызом, и, конечно же, с сегодняшним праздником мира и добра Амал. Мы их очень любим, уважаем и рады каждой встрече и посещаем их, чтобы они не чувствовали себя одинокими, - поделилась представитель татарского этнокультурного объединения «Булгар» Рушания Елизарова.

Члены татарского центра «Булгар» сегодня, 13 марта, посетили постояльцев Дома престарелых с тематическим концертом и подарками.В связи с тем, что актовый зал был не готов, мероприятие успешно провели в холле на первом этаже.Посмотреть выступление собрались все постояльцы Дома престарелых.