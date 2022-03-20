Запрещенный к прокату фильм режиссера из Актау покажут на кинофестивале в Японии

- Очень жаль. Много проделано работы. Сколько вложено труда напрасно. Уже больше месяца в мой адрес в социальных сетях сыплются угрозы. Я в шоке. Есть единственный вариант - показать кинокартину на республиканском канале, насчет этого сейчас ведутся переговоры, - говорит режиссер фильма «Құдық».

Несмотря на упорство Каната Майлыбаева, он получил отказ от Министерства культуры и спорта взять в прокат его фильм «Құдық».Для Каната Майлыбаева стало приятной новостью, когда его фильм «Құдық» получил приглашение на крупный кинофестиваль, который пройдет осенью этого года в Японии.Ранее сообщалось, что актауский режиссер Канат Майлыбаев снял любовную драму «Құдық». Показ фильма был запланирован в прошлом месяце, 19 февраля, в кинотеатре одного из торгово-развлекательных центров. Однако за два дня до премьеры режиссеру сообщили о том, что его картина запрещена к показу.В управлении культуры, архивов и документации Мангистауской области заявили , что для официального показа художественного фильма требуется прокатное удостоверение Министерства культуры и спорта.Какую несёт идею кинокартина, рассказал автор и режиссёр.