Пятна от нефтепродуктов искали спасатели на Каспии

Фото пресс-служба ДЧС Атырауской области
При воздушном обходе морского канала Прорва и казахстанской части Каспийского моря на территории Северо-Восточного Каспия 13 марта в двух точках были предварительно обнаружены на поверхности воды пятна, похожие на нефтепродукты.
Спустя пять дней, 18 марта, на вертолете МИ-8 АО «Казавиаспас» под председательством начальника ДЧС Атырауской области, полковника Сабита Битаева, совместно с руководством департамента экологии был проведен воздушный облет Каспия.
Экологи отобрали пробы морской воды на проведение лабораторных исследований.
По итогам облета пятна, похожие на нефтепродукты, не обнаружены.
Для справки:
Казахстан имеет на Каспийском море самую протяженную береговую линию - 2321 километр. С освоением нефтяных месторождений на каспийском шельфе значительно увеличилось судоходное движение между морскими портами Актау, Курык, Баку, базой Баутино и объектами морского месторождения Кашаган. Над водами северного Каспия проходят международные и внутренние воздушные трассы, по которым интенсивно летают воздушные судна Казахстана и других государств.
Спустя пять дней, 18 марта, на вертолете МИ-8 АО «Казавиаспас» под председательством начальника ДЧС Атырауской области, полковника Сабита Битаева, совместно с руководством департамента экологии был проведен воздушный облет Каспия.
Экологи отобрали пробы морской воды на проведение лабораторных исследований.
По итогам облета пятна, похожие на нефтепродукты, не обнаружены.
Для справки:
Казахстан имеет на Каспийском море самую протяженную береговую линию - 2321 километр. С освоением нефтяных месторождений на каспийском шельфе значительно увеличилось судоходное движение между морскими портами Актау, Курык, Баку, базой Баутино и объектами морского месторождения Кашаган. Над водами северного Каспия проходят международные и внутренние воздушные трассы, по которым интенсивно летают воздушные судна Казахстана и других государств.
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