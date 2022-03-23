Пятна от нефтепродуктов искали спасатели на Каспии

При воздушном обходе морского канала Прорва и казахстанской части Каспийского моря на территории Северо-Восточного Каспия 13 марта в двух точках были предварительно обнаружены на поверхности воды пятна, похожие на нефтепродукты.Спустя пять дней, 18 марта, на вертолете МИ-8 АО «Казавиаспас» под председательством начальника ДЧС Атырауской области, полковника Сабита Битаева, совместно с руководством департамента экологии был проведен воздушный облет Каспия.Экологи отобрали пробы морской воды на проведение лабораторных исследований.По итогам облета пятна, похожие на нефтепродукты, не обнаружены.