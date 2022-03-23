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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:00

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Пятна от нефтепродуктов искали спасатели на Каспии

Воздушный облет над Каспийским морем совершали на вертолете МИ-8, сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

Фото пресс-служба ДЧС Атырауской области
При воздушном обходе морского канала Прорва и казахстанской части Каспийского моря на территории Северо-Восточного Каспия 13 марта в двух точках были предварительно обнаружены на поверхности воды пятна, похожие на нефтепродукты.

Пятна от нефтепродуктов искали спасатели на Каспии


Спустя пять дней, 18 марта, на вертолете МИ-8 АО «Казавиаспас» под председательством начальника ДЧС Атырауской области, полковника Сабита Битаева, совместно с руководством департамента экологии был проведен воздушный облет Каспия.

Экологи отобрали пробы морской воды на проведение лабораторных исследований.

Пятна от нефтепродуктов искали спасатели на Каспии


По итогам облета пятна, похожие на нефтепродукты, не обнаружены.

Пятна от нефтепродуктов искали спасатели на Каспии


Для справки:

Казахстан имеет на Каспийском море самую протяженную береговую линию - 2321 километр. С освоением нефтяных месторождений на каспийском шельфе значительно увеличилось судоходное движение между морскими портами Актау, Курык, Баку, базой Баутино и объектами морского месторождения Кашаган. Над водами северного Каспия проходят международные и внутренние воздушные трассы, по которым интенсивно летают воздушные судна Казахстана и других государств.




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