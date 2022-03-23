Жители Актау самостоятельно озеленили территорию у дома

Инициаторами озеленения стали жильцы дома №41 в 5 микрорайоне, а поводом стал весенний праздник Наурыз.Так, жильцы квартир скинулись деньгами и приобрели саженцы 20 плодовых и шести хвойных деревьев. Также были куплены семена цветов.Зеленые насаждения появились во дворе дома и возле стоянки для автомобилей.Кроме этого, люди планируют высадить перед домом газон.Поливать, облагораживать территорию они намерены тоже на свои средства.Подобную акцию по посадке деревьев жители хотят проводить ежегодно.