Жители Актау самостоятельно озеленили территорию у дома

Фото жильцов дома №41 в 5 микрорайоне
Инициаторами озеленения стали жильцы дома №41 в 5 микрорайоне, а поводом стал весенний праздник Наурыз.
Так, жильцы квартир скинулись деньгами и приобрели саженцы 20 плодовых и шести хвойных деревьев. Также были куплены семена цветов.
Зеленые насаждения появились во дворе дома и возле стоянки для автомобилей.
Кроме этого, люди планируют высадить перед домом газон.
Поливать, облагораживать территорию они намерены тоже на свои средства.
Подобную акцию по посадке деревьев жители хотят проводить ежегодно.
Так, жильцы квартир скинулись деньгами и приобрели саженцы 20 плодовых и шести хвойных деревьев. Также были куплены семена цветов.
Зеленые насаждения появились во дворе дома и возле стоянки для автомобилей.
Кроме этого, люди планируют высадить перед домом газон.
Поливать, облагораживать территорию они намерены тоже на свои средства.
Подобную акцию по посадке деревьев жители хотят проводить ежегодно.
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