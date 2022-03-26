Кому дождь, кому снег: Жители Актау делятся видео

Кадр видео
В результате продолжительных осадков дорожные неровности и ямы заполнились водой.
В одном из микрорайонов дождём полностью покрыло парковочную зону.
На видео также запечатлели ночную прогулку под дождём в Актау.
А вот один из местных жителей снял на видео, как дорогу замело снегом в Шетпе.
В одном из микрорайонов дождём полностью покрыло парковочную зону.
На видео также запечатлели ночную прогулку под дождём в Актау.
А вот один из местных жителей снял на видео, как дорогу замело снегом в Шетпе.
- 26 марта вот такая погода. Видимость ограничена. Кто бы мог подумать, что выпадет снег, - удивляется автор видео.
Оставьте свой комментарий первым.