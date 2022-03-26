Массовая вырубка деревьев шокировала жителей в пригороде Актау

- Они же живые, зачем их так гробить. Или опять снова решили что-то строить, и деревья им помеха, - возмутился Жанибек.

По словам местного жителя Жанибека, спецтехника занимается вырубкой всех деревьев по обе стороны центральной дороги в селе Баскудук. Под раздачу попали несколько десятков зелёных насаждений.В пресс-службе акимата Мунайлинского района сообщили, что центральная дорога в сельском округе Баскудук в ближайшее время будет закрыта и отремонтирована. В этой связи около 150 придорожных деревьев, по словам чиновников, пересаживают на территорию новой школы.Также в начале марта начались работы по расширению дороги на четыре полосы от супермаркета «Анвар» до ресторана «Айшат» в селе Мангистау. В настоящее время центральная дорога в населённом пункте полностью закрыта в связи с ремонтом.