«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 26 Марта
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 494.16 KZT
  • €1 = 543.77 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 1039

Массовая вырубка деревьев шокировала жителей в пригороде Актау

Несколько десятков живых зелёных насаждений вырвали с помощью спецтехники.

Кадр видео
По словам местного жителя Жанибека, спецтехника занимается вырубкой всех деревьев по обе стороны центральной дороги в селе Баскудук. Под раздачу попали несколько десятков зелёных насаждений.

- Они же живые, зачем их так гробить. Или опять снова решили что-то строить, и деревья им помеха, - возмутился Жанибек.


В пресс-службе акимата Мунайлинского района сообщили, что центральная дорога в сельском округе Баскудук в ближайшее время будет закрыта и отремонтирована. В этой связи около 150 придорожных деревьев, по словам чиновников, пересаживают на территорию новой школы.

Также в начале марта начались работы по расширению дороги на четыре полосы от супермаркета «Анвар» до ресторана «Айшат» в селе Мангистау. В настоящее время центральная дорога в населённом пункте полностью закрыта в связи с ремонтом.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 19:20
Пластиковые деревья поставить и делов то, городской аким поможет если, что.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:35
12-й регион,
Их нужно так-же переводить с должности на должность. Из окна одного отдела выкинул в другой отдел закинул. Если выжил хорошо если нет "Ой" сказал и нашел другого чиновника.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:25
около 150 придорожных деревьев, по словам чиновников, пересаживают на территорию новой школы.

Это они называют "пересаживанием"? Изверги! Всех чиновников акимата Мунайлинского района под суд!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
smotritel (Посетители) Сегодня, 17:36
они эти деревья срубили как попало? уже не приживутся они точно...акимат отжигает
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика