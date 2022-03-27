Туман и сильный ветер прогнозируют в Актау

- Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Без особой необходимости не рекомендуется выходить на улицу, - просят спасатели.

Утром и днем 28 марта ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 15-20 м/с с порывами 23 м/с. Синоптики обещают облачную погоду с температурой +5... +6°C. Ночью ожидается туман.На западе региона 28 марта ночью также ожидается туман. Днем на востоке области прогнозируется пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем также 15-20 м/с с порывами 23 м/с.В ДЧС региона в очередной раз предупреждают, что при угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный транспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы.