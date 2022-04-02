Контроль усилят на Каспии

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Пограничная служба КНБ совместно с территориальными подразделениями МВД и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов с 1 апреля проводит комплекс мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря во время нереста рыбы.



В период проведения мероприятий в течение месяца контроль за соблюдением установленных режимов в казахстанском секторе Каспийского моря будет усилен.



В частности, запланировано проведение целого ряда совместных рейдов по выявлению незаконной деятельности, связанной с расхищением природных богатств государства.