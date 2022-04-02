На Каспии зафиксировано землетрясение

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Подземные толчки магнитудой 3,8 балла зарегистрированы на глубине 22-х километров в ночь на 2 апреля в 00:24 по местному времени.
Землетрясение произошло примерно в 375 километрах от Актау.
Координаты эпицентра 40°19′12″ северной широты, 51°46′48″ восточной долготы.
Жертв и пострадавших нет.
Землетрясение произошло примерно в 375 километрах от Актау.
Координаты эпицентра 40°19′12″ северной широты, 51°46′48″ восточной долготы.
Жертв и пострадавших нет.
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