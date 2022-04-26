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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:14

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Причины гибели тюленей в Мангистау выясняют специалисты

На место происшествия выехала следственная-оперативная группа, сообщает специализированная природоохранная прокуратура Мангистауской области.

Фото местного жителя
Для выяснения причины гибели нерпы на полуострове Бузачи, напротив месторождения «Каражанбас», выехали сотрудники отдела полиции Тупкараганского района, инспекторы управления рыбной инспекции РГУ «Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по Мангистауской области» и инспекция ветеринарного контроля.

Специалисты департамента экологии будут проводить забор воды и анализ уровня загрязнения.

Напомним, фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау.

Позже специалисты выехали на место гибели тюленей.



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