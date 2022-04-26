Причины гибели тюленей в Мангистау выясняют специалисты

Фото местного жителя
Для выяснения причины гибели нерпы на полуострове Бузачи, напротив месторождения «Каражанбас», выехали сотрудники отдела полиции Тупкараганского района, инспекторы управления рыбной инспекции РГУ «Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по Мангистауской области» и инспекция ветеринарного контроля.
Специалисты департамента экологии будут проводить забор воды и анализ уровня загрязнения.
Напомним, фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау.
Позже специалисты выехали на место гибели тюленей.
Специалисты департамента экологии будут проводить забор воды и анализ уровня загрязнения.
Напомним, фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау.
Позже специалисты выехали на место гибели тюленей.
Оставьте свой комментарий первым.