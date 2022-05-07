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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:23

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Сельчане не смогли выйти из своих домов в Мангистау

Звонки с жалобами стали поступать в ДЧС Мангистауской области.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Жители села Сенек в Каракиянском районе сообщили, что из-за дождевых вод не могут выйти из дома. В результате оказались подтоплены 11 дворовых участков и 10 жилых домов. Вода откачана в трех домах и четырех дворах. В селе уложено более 200 мешков с инертным материалом. Спецтехникой роют арыки для водостока.

Сельчане не смогли выйти из своих домов в Мангистау


Также ведутся работы по откачке воды на водосборнике дождевых вод по трассе Курык-Жетыбай (4 километр) в связи с тем, что есть возможная угроза подтопления села Курык.

Сельчане не смогли выйти из своих домов в Мангистау


Всего в работах задействованы 11 сотрудников ДЧС, три единицы техники и пять мотопомп, от местного исполнительного органа три работника, пять единиц техники и семь работников АО «Озенмунайгаз», две единицы техники «Турмыс-сервис», а также 70 добровольцев.

Жители подтопленных домов отправились к родственникам.

Сельчане не смогли выйти из своих домов в Мангистау



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