Сельчане не смогли выйти из своих домов в Мангистау

Жители села Сенек в Каракиянском районе сообщили, что из-за дождевых вод не могут выйти из дома. В результате оказались подтоплены 11 дворовых участков и 10 жилых домов. Вода откачана в трех домах и четырех дворах. В селе уложено более 200 мешков с инертным материалом. Спецтехникой роют арыки для водостока.Также ведутся работы по откачке воды на водосборнике дождевых вод по трассе Курык-Жетыбай (4 километр) в связи с тем, что есть возможная угроза подтопления села Курык.Всего в работах задействованы 11 сотрудников ДЧС, три единицы техники и пять мотопомп, от местного исполнительного органа три работника, пять единиц техники и семь работников АО «Озенмунайгаз», две единицы техники «Турмыс-сервис», а также 70 добровольцев.Жители подтопленных домов отправились к родственникам.