Шквалистый ветер с дождем вновь ожидается в Актау

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В Актау 9 мая ожидается шквал, сильный дождь, гроза и град. Ветер северо-западный с порывами 17-22 м/с. Днем температура воздуха поднимется не выше +14 °C.



На юго-западе, на севере, востоке региона также прогнозируются аналогичные погодные условия. Днем на западе, юге области будет пыльная буря. Ветер северо-западный. На западе, севере и юге области его порывы достигнут 25 м/с.