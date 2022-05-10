К концу недели в Актау воздух прогреется до +21°С

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По данным gismeteo.kz, сегодня, 10 мая, по прогнозам синоптиков, после обеда в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +15°С днём, ночью +14°С. Ветер 5-9 м/с.
В среду, 11 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, пасмурно и пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +16°С, ночью +15°С. Ветер 5-6 м/с.
В четверг, 12 мая, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +15°С, ночью +14°С. Ветер 8-9 м/с.
В пятницу, 13 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +17°С, ночью +16°С. Ветер 7-9 м/с.
В субботу, 14 мая, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +18°С, ночью +17°С. Ветер 5-7 м/с.
В воскресенье, 15 мая, актаусцев ожидает потепление. Воздух прогреется до +21 градуса. Ветер 11-16 м/с.
В среду, 11 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, пасмурно и пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +16°С, ночью +15°С. Ветер 5-6 м/с.
В четверг, 12 мая, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +15°С, ночью +14°С. Ветер 8-9 м/с.
В пятницу, 13 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +17°С, ночью +16°С. Ветер 7-9 м/с.
В субботу, 14 мая, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +18°С, ночью +17°С. Ветер 5-7 м/с.
В воскресенье, 15 мая, актаусцев ожидает потепление. Воздух прогреется до +21 градуса. Ветер 11-16 м/с.
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