Сильную засуху прогнозируют в Мангистау

Фото из архива lada.kz

На большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.



По данным синоптиков, сильная засуха прогнозируется в Мангистауском районе нашей области, а также в Кармакчинском районе Кызылординской области.



Умеренная засуха ожидается в окрестностях Степногорска Акмолинской области, в районе имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, в Аральском районе Кызылординской области, также в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.



Благоприятные условия с умеренной влажностью будут в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, на юге Жамбылской области, в Сузакском районе Туркестанской области, в районах имени Габита Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском Северо-Казахстанской области, в Иргизском и Уилском районах Актюбинской области, в Енбекшиказахском и Илийском районах Алматинской области, а также в Шемонаихинском и Уржарском районах Восточно-Казахстанской области.