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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:23

Просмотров: 1616

Сильную засуху прогнозируют в Мангистау

Прогноз засухи на май 2022 года скорректировало РГП «Казгидромет».

Фото из архива lada.kz
На большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

По данным синоптиков, сильная засуха прогнозируется в Мангистауском районе нашей области, а также в Кармакчинском районе Кызылординской области.

Умеренная засуха ожидается в окрестностях Степногорска Акмолинской области, в районе имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, в Аральском районе Кызылординской области, также в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.

Благоприятные условия с умеренной влажностью будут в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, на юге Жамбылской области, в Сузакском районе Туркестанской области, в районах имени Габита Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском Северо-Казахстанской области, в Иргизском и Уилском районах Актюбинской области, в Енбекшиказахском и Илийском районах Алматинской области, а также в Шемонаихинском и Уржарском районах Восточно-Казахстанской области.



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Комментарии ( 7 )

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  • raven89
 Restero (Посетители) Сегодня, 12:28
Цитата: glu-info
акимат не признаёт эффективность технологий, а увеличение осадков связывает с религиозным обрядом


rofl

Ну посмотрим в июле чо там Акимат бесполезный этот будет делать... Да уж...
 
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  • raven89
 glu-info (Посетители) Сегодня, 12:27
Цитата: Vohazab
А как же установки по вызову дождя, которые сейчас, якобы, работают в полную силу?
%По словам директора ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies, акимат не признаёт эффективность технологий, а увеличение осадков связывает с религиозным обрядом.% Еще раз перекроем набережную и засухи не будет.
 
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  • tata2020
  • Василий Кравчук
  • raven89
 Горожанин (Посетители) Сегодня, 12:03
Какая засуха, вы о чем? У нас же передовые технологии! Тут потопов опасаться надо:

Вот же!

- Дожди в Мангистау связаны с воздействием наших установок. Мы их включили сразу после подписания договора. Ближе к зиме фермеры и местные жители попросили нас отключить установки, чтобы избежать заморозков. Это бы негативно повлияло на скотину. Работу оборудования возобновили в марте 2022 года. Тогда всего лишь за месяц Казгидромет зафиксировал увеличение осадков на 26-30 процентов. Возможности технологий огромны. Мы предупреждали, что если не воздействовать на атмосферу медленно, то могут быть сильные ливни. Но нам сказали, что мы готовы закупить лодки, только дайте нам дождь, - прокомментировал Алтай Айнабек.
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 11:12
Блиин хватит с нас засух, пусть дождик чаще льёт
 
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  • Ingul
  • GuF
  • raven89
 Restero (Посетители) Сегодня, 10:55
Цитата: Базелик
Пусть дождь льёт каждый день.


Хотелось бы, но есть предчувствие что этим летом засохнет последнее что только может засохнуть. Воды ведь не хватает, а май не вечен.
 
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Базелик (Посетители) Сегодня, 10:52
Vohazab,это точно, посмотрите как зелень в городе взбодрилась. Пусть дождь льёт каждый день.
 
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  • Tankushka
  • Банкир
  • Базелик
  • GuF
  • Orion
  • Василий Кравчук
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 10:35
А как же установки по вызову дождя, которые сейчас, якобы, работают в полную силу?
 
 

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