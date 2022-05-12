Слив нечистот в пригороде Актау зафиксировали на видео

- Не в море, так в озеро решили сливать, а ведь это заповедная зона. Жидкость из трубы течет непрерывно. Здесь уже образовалось маленькое озерцо. Нужно срочно разбираться компетентным органам, - требует местный житель Ержан.

По словам автора видео, две недели назад трубу обложили бетоном. На данный момент, 11 мая, ее уже присыпали песком.Видеозапись направлена в департамент экологии Мангистауской области.